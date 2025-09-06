Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cậu bé 4 tuổi nhanh trí giải cứu em trai rơi xuống mương nước sâu

Thu Hiền
TPO - Thấy em trai 2 tuổi rơi xuống mương nước sâu hơn một mét, bé 4 tuổi chạy vào nhà hô hoán người lớn, giúp em thoát nạn.

Ngày 6/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần một phút ghi lại cảnh hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Ngay lập tức, cậu bé lớn hơn đi cùng vội vàng chạy vào nhà hô hoán bà và người thân. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Video: Cậu bé 4 tuổi hô hoán cứu em ngã xuống mương

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Mọi người khen bé trai thông minh, xử lý tình huống tốt.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xóm 7, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai cháu bé trong clip là Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) và Nguyễn Anh Huy (2 tuổi).

Người thân của hai cháu bé cho biết, sự việc xảy ra vào tối 5/9. Khi đang chơi gần nhà, bé Huy bị sẩy chân xuống mương nước thải sâu hơn một mét. Đoạn mương này dài hàng trăm mét, chạy quanh xóm 7, vị trí Huy gặp nạn không có nắp cống.

z6983360774112-7fcaed61b2c8a0a24ce0f997a8b7ca12.jpg
Sau tiếng hô hoán của bé trai, người thân đã kịp thời chạy ra cứu cháu bé dưới mương nước.

“Khi bé Huy bị ngã xuống, nước đã ngập lút người. Gặp tình huống này, nếu bé Quân chạy lại kéo em trai lên thì cả hai có thể sẽ gặp nạn, nhưng cháu đã gọi người lớn tới ứng cứu”, chị Huyền My (người nhà bé Quân) chia sẻ.

Thu Hiền
