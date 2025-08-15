Cất nóc tháng 10/2025, Hausman Premium Residences hút khách tại phía Tây Hà Nội

Vị trí “kim cương” – kết nối đa hướng

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý 2/2025, thị trường căn hộ chung cư Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá bán. Giá bán trung bình tại Hà Nội tăng 7,7% so với quý trước và tăng ấn tượng 87,7% so với năm 2019. Riêng tại khu vực phía Tây Hà Nội, mặt bằng giá mới đã hình thành trong nửa đầu năm nay, có dự án đạt tới 150 triệu đồng/m2.

Theo Savills Hà Nội, giá căn hộ tiếp tục tăng dù nguồn cung dồi dào là do các dự án mới hầu hết thuộc phân khúc hạng A, sở hữu vị trí đắc địa và được định vị ở phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và chi phí phát triển tăng cao, nhiều chủ đầu tư tập trung tối ưu hóa giá trị thương mại, đẩy mặt bằng giá lên mức mới.

Trong bức tranh đó, Hausman Premium Residences nổi bật với mức giá hợp lý, trung bình khoảng 130 triệu đồng/m2 – thấp hơn đáng kể so với nhiều dự án cùng phân khúc, nhưng vẫn hội tụ đầy đủ các lợi thế vượt trội.

Ảnh phối cảnh Dự án Hausman Premium Residences

Tọa lạc tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, ngay mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài và gần tuyến đường 70 mới – hai trục giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội, Hausman Premium Residences được đánh giá là tâm điểm phát triển mới. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến các khu vực trọng điểm như Aeon Mall Hà Đông, sân vận động Mỹ Đình, đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3,5…

Quy hoạch thấp tầng với kiến trúc Pháp cổ điển

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, mô hình căn hộ thấp tầng trở thành “hàng hiếm” trên thị trường. Phần lớn các dự án hiện nay có chiều cao 30–40 tầng để tối ưu hóa quỹ đất, dẫn đến không gian sống bị nén và mật độ cư dân cao.

Hausman Premium Residences là một trong số ít dự án chung cư thấp tầng tại trung tâm Thủ đô, với chiều cao chỉ 12 tầng và tổng cộng 410 căn hộ. Mật độ thấp này mang lại không gian sống thông thoáng, giảm áp lực lên hạ tầng nội khu, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải thang máy, bãi đỗ xe hay các tiện ích chung.

Dù mật độ cư dân thấp, dự án vẫn được trang bị tới 10 thang máy thương hiệu Nhật Bản, cùng 3 tầng hầm rộng 15.260 m2, đảm bảo mỗi căn hộ có ít nhất một chỗ đỗ xe riêng, mang lại sự tiện nghi tối ưu.

Điểm nhấn của dự án là kiến trúc Pháp cổ điển, mang đến vẻ đẹp thanh lịch và khác biệt so với các tòa chung cư thông thường tại Hà Nội. Các chi tiết như mái vòm, ban công sắt uốn cong, hệ thống phào chỉ và gam màu trang nhã hòa quyện, tái hiện nét quyến rũ của Paris trứ danh.

Hạ tầng nội khu được quy hoạch đồng bộ với đường nội bộ rộng rãi, cây xanh, khu thể thao, sân chơi trẻ em và vườn dạo bộ, tạo nên môi trường sống yên bình nhưng đầy đủ tiện ích.

Hausman Premium Residences được hưởng trọn vẹn hệ thống hạ tầng và tiện ích nội khu cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc

Cộng đồng cư dân tinh hoa – nâng tầm giá trị sống

Sự dịch chuyển trung tâm hành chính về phía Tây Hà Nội đã thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ. Nhiều cơ quan, bộ ngành, tổ hợp văn phòng và trung tâm hội nghị được quy hoạch, kéo theo sự xuất hiện của cộng đồng cư dân có thu nhập cao, trình độ học vấn tốt và nhu cầu sống chất lượng.

Những cư dân này không chỉ tìm kiếm một nơi an cư, mà còn đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sống: môi trường yên tĩnh, an toàn, tiện ích đồng bộ, không gian xanh và đặc biệt là một cộng đồng văn minh, trí tuệ. Cộng đồng này không chỉ mang lại môi trường sống chất lượng mà còn tạo ra mạng lưới quan hệ xã hội giá trị, mở ra cơ hội hợp tác và kết nối.

Hausman Premium Residences được định hướng trở thành nơi hội tụ của cộng đồng cư dân tinh hoa. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ kiến tạo một hệ sinh thái xã hội đặc sắc, nơi văn hóa ứng xử tinh tế, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần cộng đồng được vun đắp bền vững. Đây không chỉ là yếu tố nâng cao chất lượng sống mà còn là đòn bẩy giúp gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Tiến độ dự án hiện đã lên sàn tầng 3

Hausman Premium Residences đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, cho phép khách hàng ký hợp đồng mua bán ngay lập tức, đảm bảo quyền lợi minh bạch và an tâm sở hữu lâu dài. Với tiến độ thi công vượt kế hoạch, dự án dự kiến cất nóc vào tháng 10/2025, mang đến cơ hội sở hữu hiếm có cho những khách hàng tinh hoa đang tìm kiếm không gian sống đẳng cấp, hiện đại tại phía Tây Thủ đô.