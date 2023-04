Caravan 'Tuyên truyền phổ biến pháp luật, ATGT học đường, xúc tiến thương mại'

Sáng 15/4, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức lễ công bố chương trình Caravan “Tuyên truyền phổ biến pháp luật, ATGT học đường, thiện nguyện và xúc tiến thương mại tại tỉnh Đắk Nông”.

Sự kiện diễn ra vào các ngày 19,20,21 tháng 5 với sự đồng hành của Uỷ ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Đắk Nông.

Tham dự buổi lễ công bố chương trình có nhà báo Trần Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; Nhà báo Võ Thị Phương Thảo – Phó trưởng đại diện phụ trách Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TP HCM; nhà báo Đỗ Quang Trưởng – Trưởng ban Chuyên đề điện tử Báo Pháp luật Việt Nam; ông Lương Hoàng Hưng – Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, Phó Chủ tịch Liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam, cùng các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đồng hành với chương trình.

Tại lễ công bố, ông Trần Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, Báo Pháp luật Việt Nam là đơn vị chủ trì cùng Ủy Ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình. Chương trình sẽ diễn ra thường niên để góp phần tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông hiệu quả, lan tỏa tại nhiều tỉnh thành hơn.

Chương trình nhằm hưởng ứng kế hoạch số 506 của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia về việc triển khai thực hiện năm ATGT với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với mục tiêu “giảm thương vong do tai nạn giao thông cho trẻ em”; Đoàn với hơn 40 xe ô tô tự lái cùng hơn 120 doanh nhân sẽ kết hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tuyên truyền ATGT và phổ biến pháp luật” tại các khu vực, tuyến đường có tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Chương trình mong muốn mang đến những kiến thức bổ ích, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông cho trẻ em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi Việt Nam, góp phần giảm thiểu tỷ lệ TNGT trong xã hội với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.

Chương trình hết sức thiết thực, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm kêu gọi cộng đồng, xã hội chung tay bằng những hành động cụ thể để phòng tránh những TNGT đáng tiếc có thể xảy ra. Đây cũng là dịp các doanh nghiệp, doanh nhân cùng với chính quyền và người dân chung tay xây dựng, đóng góp, hướng đến một tương lai không còn tổn thương vì TNGT.

Đặc biệt, chương trình lần này sẽ tổ chức thi tìm hiểu luật và ATGT cho học sinh toàn quận, huyện, thành phố; biểu diễn 30 tình huống sa hình thực tế về vi phạm giao thông đường bộ. Chương trình trao tặng 2.000 học sinh và 1.000 người dân nhiều món quà thiết thực như: 3.000 nón bảo hiểm chất lượng cao; 2.000 ba lô học sinh; 30 suất học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị TNGT;và nhiều phần quà khác có giá trị…

Báo Pháp luật Việt Nam là đơn vị thường xuyên phối kết hợp với Uỷ Ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh tại vùng sâu vùng xa thực hiện hàng năm chuỗi chương trình Caravan thiện nguyện, tặng quà và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trẻ em và người dân. Hoạt động này nhằm giúp đỡ các thế hệ trẻ tương lai trên cả nước hiểu biết nhiều hơn về pháp luật và ATGT nhằm bảo vệ chính mình và gia đình.

Để tạo nguồn lực để chăm lo cho các thế hệ học sinh tương lai của đất nước và những gia đình hoàn cảnh khó khăn, mất mát do tai nạn giao thông gây ra có cuộc sống ổn định hơn, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc tham gia ATGT. Đồng thời, phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp, tài trợ để chương trình phát huy một cách hiệu quả và sâu rộng đến mọi miền Tổ quốc.