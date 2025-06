CapitaLand Development tiếp tục hành trình 'Bước chân gắn kết yêu thương' lần 3

CapitaLand Development (CLD) đã khởi động chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” lần thứ ba tại Hà Nội, với sự đồng hành của Quỹ CapitaLand Hope Foundation (CHF) – nhánh thiện nguyện trực thuộc Tập đoàn CapitaLand. Chiến dịch được thực hiện với sự hợp tác của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay cải thiện cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên thông qua các chương trình giáo dục và hỗ trợ nguồn lực thiết yếu.

Chiến dịch này thể hiện cam kết lâu dài của CapitaLand trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng tại Việt Nam.

Tại Hà Nội, chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 26-6 đến ngày 12-10, với sự tham gia của nhân viên, đối tác và cộng đồng, bao gồm hai hoạt động chính: thử thách bước chân trực tuyến và sự kiện đi bộ ngoài trời. CHF cam kết đóng góp đến 97.000 đô la Mỹ (hơn 2,4 tỷ đồng[1]) khi cộng đồng cùng đạt được mục tiêu 400 triệu bước chân trực tuyến và 40 triệu bước chân tại sự kiện ngoài trời. Người tham gia được khuyến khích ghi lại số bước chân của mình trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch trực tuyến, và cùng hội tụ trong sự kiện đi bộ ngoài trời tại Ocean City, Hà Nội vào ngày 12-10. Sự kiện ngoài trời sẽ có hai cung đường đi bộ tuyệt đẹp dài 2km và 5km, dành cho mọi lứa tuổi. Người tham gia có thể đăng ký tại https://togetherwestep.vn/ha-noi-2025/.

Khoản tài trợ lần này nằm trong tổng cam kết ba năm trị giá 270.000 đô la Mỹ (hơn 6,7 tỷ đồng), nhằm hỗ trợ trẻ em đường phố và học sinh tại Việt Nam. Trước đó, CHF đã tài trợ 75.000 đô la Mỹ (hơn 1,8 tỷ đồng) cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, hỗ trợ nâng cao khả năng thích ứng xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên thông qua giáo dục, đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng sống và năng lực lãnh đạo.

Ông Alwin Low, Tổng Giám đốc khu vực miền Bắc của CapitaLand Development (Việt Nam), chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội học tập, phát triển và vươn lên trong cuộc sống. Thông qua mối quan hệ hợp tác bền chặt với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, chúng tôi đang từng bước hiện thực hóa cam kết mang đến giáo dục và sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em đường phố và học sinh, giúp các em thoát khỏi vòng xoáy đói nghèo.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ CapitaLand Hope Foundation, chiến dịch lần này là một cột mốc đầy ý nghĩa, thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn trong việc tạo ra những tác động tích cực và bền vững tại Việt Nam. Ở lần tổ chức trước, chúng tôi rất phấn khởi khi sự kiện đi bộ ngoài trời thu hút hơn 5.000 người tham gia. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu gấp đôi con số đó, và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng và các tổ chức cùng chí hướng, để cùng lan tỏa yêu thương và kiến tạo giá trị ý nghĩa.”

Ông Đỗ Duy Vị, Đồng Giám đốc điều hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh chia sẻ: “Với chúng tôi, tình yêu thương không đơn thuần là một giá trị nhân văn, mà còn là nguồn sức mạnh để mang tới những thay đổi tích cực, đặc biệt cho nhóm trẻ em yếu thế. Chúng tôi vinh hạnh được tiếp tục đồng hành cùng CapitaLand trong chiến dịch ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ lần này để hỗ trợ thêm nhiều trẻ em đường phố có cơ hội học tập, giúp các em có một tương lai an toàn, tràn đầy tri thức và hy vọng. Sự hợp tác bền chặt này cho phép chúng tôi hỗ trợ nhiều trẻ em hơn, đảm bảo các em được an toàn và truyền cảm hứng để các em theo đuổi đam mê. Mỗi bước chân chúng ta sải bước ngày hôm nay sẽ là một bước tiến quan trọng để xây dựng một ngày mai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.”

Từ năm 2011 đến nay, CLD thông qua Quỹ CHF đã đóng góp khoảng 70 tỷ đồng (tương đương 3,6 triệu đô la Singapore) cho các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Những sáng kiến này đã mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 19.000 trẻ em và thanh thiếu niên, với hơn 26.000 giờ tình nguyện từ nhân viên CapitaLand và cộng đồng. Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như: nâng cấp cơ sở vật chất của năm điểm trường tại các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Long An và Bắc Giang; cùng các chương trình giáo dục như “Cặp sách đến trường”, “Học bổng CapitaLand Kids”, và “Dự án Dinh dưỡng” thuộc chương trình “Trường học CapitaLand Hy vọng”.

The Fullton, dự án nhà ở thấp tầng đầu tiên của CLD tại tỉnh Hưng Yên (kế cận Hà Nội), là nhà tài trợ chính cho chiến dịch lần này tại Hà Nội. Với tổng giá trị phát triển ước tính khoảng 800 triệu đô la Mỹ, The Fullton có quy mô 25 ha và được triển khai theo nhiều giai đoạn, gồm 342 nhà ở trong giai đoạn một, và 350 căn ở giai đoạn hai. Bên cạnh đó, nhiều đối tác và nhà tài trợ khác cũng tích cực đồng hành cùng sự kiện đi bộ ngoài trời, đóng góp vật phẩm cần thiết cho người tham gia. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần hợp tác trong khuôn khổ chiến dịch #GivingAsOne mà còn góp phần củng cố nỗ lực chung trong việc hỗ trợ các cộng đồng yếu thế. Cụ thể, chương trình nhận được sự đồng hành từ các nhà tài trợ: The Ascott Vietnam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Cầu Giấy, California Fitness & Yoga Centers, BreadTalk, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ TLG, Công ty Bảo Minh Gia Định, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vexere.