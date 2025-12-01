Cập nhật tiến bộ quốc tế, BVĐK Hồng Ngọc xử lý nhiều ca tim mạch phức tạp

Hướng tới trở thành trung tâm tim mạch can thiệp uy tín tại miền Bắc, Khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc liên tục cập nhật các tiến bộ mới từ Hội nghị TCT cùng các chuyên gia Đài Loan (Trung Quốc),... qua đó xử lý hiệu quả nhiều ca bệnh phức tạp.

Từ ca nhồi máu cơ tim hiếm gặp đến báo cáo tại hội nghị Can thiệp tim mạch hàng đầu thế giới (TCT)

Tháng 10 vừa qua, ThS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc đã tham gia báo cáo tại Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) - hội nghị tim mạch can thiệp hàng đầu thế giới tổ chức tại San Francisco (Hoa Kỳ). Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hội nhập và nâng cao chuyên môn của khoa.

Tại Hội nghị, BS Hải trình bày ca nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hiếm gặp và đặc biệt phức tạp. Trường hợp bệnh nhân nam 70 tuổi nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, có tiền sử bệnh ba thân động mạch vành, đã từng phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành nhiều năm trước.

Khi chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân không hề “đơn giản”: Cầu nối tĩnh mạch hiển tự thân vào động mạch vành phải đã bị tắc cấp hoàn toàn, kèm theo huyết khối rất lớn - đây là biến chứng rất phức tạp, khó xử lý và có thể tiềm ẩn nguy cơ mất dòng chảy, thậm chí ngừng tim ngay trên bàn can thiệp.

Trước thách thức đó, ê-kíp bác sĩ dưới sự chủ trì của ThS.BS Nguyễn Văn Hải đã lựa chọn chiến lược can thiệp táo bạo nhưng chuẩn xác: Hút huyết khối - nong bóng - sử dụng bóng phủ thuốc chống tái hẹp thay vì đặt stent đã giúp tái thông hoàn toàn dòng chảy, tránh biến chứng nguy hiểm và mang lại kết quả phục hồi ngoạn mục cho người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Văn Hải báo cáo tại Hội nghị TCT, San Francisco (Hoa Kỳ)

Cập nhật thêm những điểm mới tại Hội nghị tim mạch thế giới (TCT) với chuyên gia hàng đầu Đài Loan

Tiếp nối chuỗi hoạt động nâng cao chuyên môn và hội nhập quốc tế, BVĐK Hồng Ngọc đã hợp tác với GS.TS.BS. Ying-Hwa Chen - Giám đốc Bệnh Tim Cấu trúc, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) - chuyên gia hàng đầu khu vực về tim mạch can thiệp tổ chức chương trình: “Cập nhật những điểm nổi bật trong tim mạch can thiệp từ hội nghị TCT 2025”.

GS.TS.BS. Ying-Hwa Chen báo cáo tại BVĐK Hồng Ngọc

Trong chương trình, GS. Chen đã trình bày những nghiên cứu lớn và có ý nghĩa thực tiễn cao trong thực hành lâm sàng tại Hội nghị Tim mạch can thiệp TCT 2025.

Trong đó nổi bật là nghiên cứu về bóng phủ thuốc thế hệ mới với lớp polymer mang thuốc giúp thuốc gắn và thấm vào thành mạch hiệu quả hơn, giảm nguy cơ tái hẹp mà vẫn đạt hiệu quả tương đương stent phủ thuốc, đồng thời không để lại khung kim loại vĩnh viễn trong lòng mạch.

Giáo sư cũng phân tích, so sánh các kỹ thuật xử trí tổn thương vôi hóa phức tạp như sóng xung kích nội mạch (IVL), bóng cắt và bóng siêu áp lực, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược cá thể hóa cho từng loại tổn thương, nhằm vừa nâng cao tỷ lệ thành công vừa giảm thiểu biến chứng trong can thiệp mạch vành.

Ngoài ra, GS. Chen cũng trình bày nhiều nghiên cứu giá trị như so sánh mổ bắc chủ vành với đặt stent trong xử lý tổn thương thân chung động mạch vành trái (LMCA); nghiên cứu PROCTOR cho thấy: ở những bệnh nhân từng mổ bắc cầu nối chủ vành: thay vì can thiệp mạch tự nhiên như trước đây thì việc can thiệp mạch máu của cầu nối mang lại kết quả tốt hơn; hay những nghiên cứu so sánh thay van động mạch chủ qua da (TAVI) với phẫu thuật thay van sinh học truyền thống...

GS. Chen hội chẩn cùng ê kip bác sĩ Hồng Ngọc trước khi can thiệp cho người bệnh

Sau phần báo cáo, các bác sĩ Tim mạch BV Hồng Ngọc và chuyên gia Đài Loan đã cùng hội chẩn nhiều ca bệnh khó, trong đó có một ca được chỉ định can thiệp ngay trong khuôn khổ chương trình.

Ca bệnh được lựa chọn can thiệp là trường hợp có tổn thương phức tạp: tái hẹp trong stent và tổn thương nặng đoạn sau stent. Ê kip can thiệp tiến hành siêu âm trong lòng mạch (IVUS) xác định nguyên nhân dẫn đến tái hẹp trong stent là do stent cũ không áp sát thành mạch và sự tăng sinh nội mạc quá mức. Từ đó, chiến lược can thiệp tối ưu đã được ê kíp thống nhất triển khai chuẩn bị tổn thương bằng nong bóng áp lực siêu cao sau đó đặt stent phủ hết cả tổn thương trong và ngoài stent. Kết quả trên IVUS cho thấy stent nở áp sát thành mạch tốt. Bệnh nhân cải thiện rõ rệt triệu chứng đau tức ngực.

Kết quả của ca can thiệp không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của ê-kíp Tim mạch can thiệp Hồng Ngọc mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc liên tục cập nhật kiến thức từ Hội nghị TCT cũng như chiến lược hợp tác chuyên môn với các chuyên gia quốc tế.

Phòng can thiệp tim mạch tại BVĐK Hồng Ngọc trong ca can thiệp phức tạp

Từ việc tham gia báo cáo tại TCT 2025, chủ động mời chuyên gia quốc tế cập nhật kiến thức mới đến triển khai thành công ca can thiệp tái hẹp stent phức tạp, khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc đã khẳng định năng lực thực hiện các ca can thiệp tim mạch khó, tiệm cận tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, BVĐK Hồng Ngọc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm tim mạch lớn, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và cập nhật thường xuyên các tiến bộ mới, nhằm mang đến cho người bệnh dịch vụ chăm sóc sức khỏe tim mạch hiện đại, an toàn và toàn diện.