Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ bị kê khống khối lượng hàng chục tỷ đồng

Đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang ban hành cho thấy, trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, chủ đầu tư và một số nhà thầu đã để xảy ra nhiều tồn tại, thiếu sót.

Thanh tra tỉnh kiểm tra hồ sơ của 12 gói thầu thi công xây dựng và 3 gói thầu tư vấn. Kết quả cho thấy, một số hồ sơ mời thầu đưa điều kiện chưa phù hợp mẫu quy định; có 3 gói thầu mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật chậm 1 giờ so với khung thời gian pháp lý.

Một số gói thầu thi công thiếu khối lượng so với thiết kế được duyệt ngay từ bước mời thầu. Có gói việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật.

Kết luận thanh tra nêu, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án tới 5 lần. Hồ sơ thiết kế, dự toán cũng liên tục phải sửa đổi, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh 19 lần; dự toán điều chỉnh tới 98 lần ở nhiều gói thầu. Điều này phản ánh quá trình quản lý, triển khai chưa ổn định, gây khó khăn kiểm soát khối lượng và chi phí thi công.

Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2 km kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tổng mức đầu tư sau nhiều lần điều chỉnh hiện là 3.753 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Ảnh: Tuyên Quang Online

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, cơ quan thanh tra xác định có 37,67 tỷ đồng khối lượng không thực hiện nhưng đã tính vào hợp đồng và phải giảm trừ. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục được tính sai khối lượng như đắp đất nền đường, cấu tạo mặt đường, thoát nước, đường gom, dải phân cách… dẫn đến phải giảm trừ thêm hơn 15,12 tỷ đồng. Các thiếu sót này được quy trách nhiệm thuộc chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn thiết kế - giám sát và nhà thầu thi công.

Kiểm tra nghĩa vụ tài chính cho thấy một số nhà thầu khai thác và sử dụng đất, đá… trong quá trình thi công nhưng chưa kê khai hoặc kê khai thiếu khối lượng theo quy định. Tổng số tiền phải nộp bổ sung hơn 20,75 tỷ đồng, gồm: tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 8,41 tỷ; thuế tài nguyên hơn 3,9 tỷ; phí bảo vệ môi trường hơn 8,43 tỷ đồng.

Từ các vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang kiến nghị rà soát, giảm trừ đầy đủ phần khối lượng không thi công và phần tính sai. Các nhà thầu phải kê khai và nộp đúng - đủ - ngay nghĩa vụ tài chính còn thiếu. Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể theo quy định. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đề nghị tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật, tránh để thất thoát vốn ngân sách Nhà nước trong quá trình hoàn thiện dự án.