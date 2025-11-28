Cao Bằng thông qua hàng loạt kế hoạch quan trọng

TPO - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng - Quản Minh Cường - nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, chuẩn bị khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng và các tuyến kết nối với cửa khẩu, khu du lịch… ngay từ những ngày đầu sau đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ngày 28/11, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng - chủ trì cuộc họp hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX để thông qua các dự thảo văn bản sau đại hội. Tham gia chủ trì hội nghị có ông Vũ Hồng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng.

Hội nghị nhằm xem xét, nghiên cứu Chương trình hành động thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, trong đó trọng tâm là chương trình phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025-2030, chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2025- 2030, chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026…

Cao Bằng đang tập trung nhân lực, vật lực thực hiện các dự án trọng điểm ngay sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ XX.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, năm 2026 là năm đầu tiên hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội XX, các cấp, ngành tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đó có phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát triển du lịch bền vững, tạo thương hiệu Cao Bằng - Non nước UNESCO và bảo vệ, khai thác hiệu quả kinh tế rừng gắn với sinh kế người dân và tăng trưởng xanh.

Cao Bằng cần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược gồm Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (giai đoạn 1 và 2), chuẩn bị và khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng cùng các tuyến kết nối cửa khẩu, khu di tích quốc gia đặc biệt, thác Bản Giốc, Tà Lùng, Sóc Giang…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị, đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 cần rà soát, bổ sung đánh giá bối cảnh mới, cập nhật các định hướng chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIV và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, nhất là các xu hướng như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu đề xuất bổ sung các nhóm chỉ tiêu cụ thể về môi trường, an ninh quốc phòng, chuyển đổi số, quan tâm chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nâng chỉ tiêu tăng trưởng tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng thời nghiên cứu các chương trình trọng tâm về văn hóa xã hội, xem xét hoàn thiện giải pháp bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các kế hoạch thực hiện nội dung đột phá, chương trình trọng tâm giai đoạn 2025-2030, các đại biểu đề nghị đánh giá sát thực trạng và cập nhật chiến lược chuyển đổi số để xác định chỉ tiêu phù hợp với nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất của địa phương. Chương trình phát triển du lịch cần rà soát số liệu chính xác để làm cơ sở đánh giá, xác định chỉ tiêu tăng trưởng.

Về phát triển kinh tế cửa khẩu, các đại biểu đề nghị cân nhắc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng một số lĩnh vực thế mạnh như kinh tế cửa khẩu, du lịch, bổ sung các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu.