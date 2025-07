Cảnh sát hướng dẫn 45 người thoát khỏi chung cư xảy ra hỏa hoạn ở Hà Nội

TPO - Quá trình chữa cháy, cảnh sát tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho 45 cư dân và giải cứu an toàn 2 người bị ảnh hưởng bởi khói trong căn hộ tầng 12 chung cư E1, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Lực lượng chữa cháy hướng dẫn người dân xuống dưới an toàn.

Ngày 25/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra cháy tại tầng 12, tòa nhà E1, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 14, số 2 và số 8 cùng 5 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp nhân dân địa phương và công an sở tại tổ chức chữa cháy, CNCH.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai họng nước vách tường, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đồng thời tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho 45 cư dân và giải cứu an toàn 2 người bị ảnh hưởng bởi khói trong căn hộ 12B04. Hiện cả 2 nạn nhân sức khỏe đều ổn định.

Đám cháy có diện tích 2m2.

Theo cảnh sát, đám cháy xảy ra tại khu vực để đồ dùng gia đình, diện tích cháy khoảng 2m2. Thời điểm xảy ra cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của tòa nhà hoạt động hiệu quả. Lực lượng PCCC cơ sở đã kịp thời triển khai chữa cháy ban đầu và phối hợp hỗ trợ người dân thoát nạn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân cháy và phân loại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Để đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân sinh sống tại các chung cư, nhà cao tầng, cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Không tự ý cơi nới, sửa chữa, thay đổi công năng căn hộ gây ảnh hưởng đến hệ thống điện và thiết bị PCCC đã được lắp đặt.

Nghiêm cấm bố trí các đồ dùng, vật dụng bố trí trên lối hành lang, cầu thang, không chèn chặn các cửa thoát nạn, cửa buồng đệm thang máy; đảm bảo hành lang, cầu thang thoát nạn thông thoáng, thoát nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra theo quy định.

Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ; không sử dụng thiết bị điện kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Không đun nấu bằng bếp than, bếp gas mini trong căn hộ, tránh nguy cơ rò rỉ khí gây cháy, nổ.

Chủ động trang bị bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc trong gia đình, để ở nơi dễ thấy, dễ lấy. Thường xuyên kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy tại căn hộ, báo ngay cho Ban quản lý hoặc cơ quan chức năng nếu phát hiện hư hỏng, mất tác dụng.

Tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCCC và CNCH do lực lượng chức năng tổ chức để nắm rõ kiến thức phòng cháy, kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy và thoát nạn an toàn. Khi phát hiện cháy, cần bình tĩnh xử lý, hô hoán báo động và gọi ngay số 114, di chuyển theo lối thoát hiểm đã được hướng dẫn.