Cảnh sát Giao thông Gia Lai nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông vụ mía

Đang bước vào cao điểm thu hoạch mía nên lưu lượng phương tiện xe chở mía lưu thông từ nhà máy đường đặt tại thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai khá lớn. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tình trạng xe chở mía vi phạm trong vụ thu hoạch này đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Đặc biệt, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án mở rộng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Theo đó, Nhà máy đường An Khê có sản lượng đường chế biến hàng năm đạt trên 300.000 tấn, chiếm trên 20% sản lượng đường cả nước. Trung bình mỗi năm, Nhà máy nộp ngân sách cho tỉnh 200 tỷ đồng. Dự kiến diện tích mía khu vực phía Đông của tỉnh trong những năm đến sẽ đạt trên 40.000 ha, sản lượng mía từ 3 đến 3,2 triệu tấn/vụ. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mía của người dân kịp thời, hiệu quả, Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã quyết định đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày và mở rộng, nâng công suất Nhà máy điện sinh khối An Khê từ 95 MW lên 135 MW với tổng mức đầu tư 2.015 tỷ đồng. Qua ghi nhận của phóng viên, hàng ngày, các tổ Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đều huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các xe tải chở mía có dấu hiệu vi phạm về tải trọng. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền và cho lái xe ký cam kết chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (từ đầu năm 2025 đến nay), lực lượng Cảnh sát Giao thông qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý 200 trường hợp vi phạm chở hàng hóa quá khổ, quá tải với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 770 triệu đồng; tước 13 giấy phép lái xe, trừ điểm 34 giấy phép lái xe và buộc các phương tiện vi phạm hạ tải, đảm bảo quy định sau đó mới tiếp tục cho lưu thông. Đại úy Huỳnh Đức Sáng - Đội 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối với thời gian cao điểm thì Đội sẽ huy động toàn bộ 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng; góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng như trong tỉnh. Theo đại úy Sáng, việc kiểm soát tải trọng trên địa bàn Gia Lai trong vụ thu hoạch mía này bước đầu đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn giảm thiểu các tác động ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. “Để siết chặt tình trạng xe chở nông sản nói chung và chở mía nói riêng không vi phạm quá khổ, quá tải, chúng tôi đã phối hợp điều tra cơ bản, nắm rõ các phương tiện vận tải trên địa bàn để chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ phương tiện. Cùng với đó kiểm soát chặt chẽ các phương tiện từ các địa phương khác đến địa bàn để vận chuyển nông sản. Cán bộ, chiến sỹ tại các chốt kiểm soát kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền, chỉ rõ mức phạt đối với từng hành vi khi vi phạm chở quá khổ, quá tải để tài xế hiểu và chấp hành đúng quy định khi chở mía nói riêng cũng như chở các mặt hàng nông sản lưu thông trên tuyến nói chung”, đại úy Sáng nói. TIỀN LÊ