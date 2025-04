Cảnh sát giao thông Cao Bằng phát nước, đồ ăn, xăng miễn phí cho người dân

TPO - Cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng phát nước uống, đồ ăn và xăng miễn phí phục vụ người dân và du khách dịp lễ 30/4 - 1/5.

Sáng 30/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức 4 điểm phát nước uống, đồ ăn nhẹ và xăng miễn phí phục vụ người dân và du khách gồm: Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng; Quốc lộ 4A đoạn qua thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An); địa bàn huyện Hòa An và khu vực đèo 14 tầng (huyện Bảo Lạc).

Hoạt động thiết thực này thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho người dân trong hành trình về quê, du lịch, cũng như đảm bảo an toàn, thuận tiện trong dịp nghỉ lễ.

Với sự tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, hoạt động không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Cảnh sát giao thông thân thiện, mến khách, luôn đồng hành cùng người dân trên mọi nẻo đường.

Sau kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các điểm cấp phát nước uống và đồ ăn nhẹ nhằm hỗ trợ người dân trong hành trình trở lại nơi làm việc, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.