Cảnh sát cơ động Đắk Nông biểu diễn võ thuật, sử dụng vũ khí chiến đấu điêu luyện

TPO - Các cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Nông đã thể hiện nhiều màn đánh bắt, biểu diễn võ thuật, kỹ, chiến thuật, sử dụng vũ khí chiến đấu thuần thục, đẹp mắt tại buổi diễn tập phương án huy động, ra quân thực hiện nhiệm vụ...

Ngày 3/11, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức diễn tập phương án huy động, ra quân thực hiện nhiệm vụ của Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu năm 2023.

Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh Đắk Nông được thành lập vào 2021 với 3 Đại đội và 1 Trung đội cơ giới vận tải với gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Sau khi thành lập, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu phối hợp các đơn vị chức năng nhanh chóng ổn định tổ chức và huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu theo đúng quy định của Bộ Công an.

Hàng năm trên cơ sở kế hoạch, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu đã triển khai làm tốt công tác huấn luyện; thường xuyên tổ chức báo động ra quân thực hiện nhiệm vụ và diễn tập các tình huống, phương án tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẵn sàng ứng phó trước các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự với phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, tổ chức tập luyện và diễn tập phương án huy động, ra quân thực hiện nhiệm vụ của Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu năm 2023 với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có trên 350 người thuộc Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được trang bị đầy đủ vũ khí, trang thiết bị.

Nội dung diễn tập được chuẩn bị chu đáo, công phu, giả định tình huống sát với thực tế, phương án giải quyết hợp lý, chặt chẽ. Các phần xử lý tình huống diễn tập được tổ chức, chỉ huy, điều hành linh hoạt, đúng nguyên tắc.

Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, mưu trí dũng cảm, sáng tạo. Cùng với đó nhiều màn đánh bắt, biểu diễn võ thuật, kỹ, chiến thuật, sử dụng vũ khí chiến đấu được lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu thực hiện thuần thục, đẹp mắt...

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Tổ huấn luyện và gần 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện với phương châm “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, đã làm nên thành công của cuộc diễn tập, bảo đảm các nội dung, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện.

Đại tá Bùi Quang Thanh yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Tổ huấn luyện tiếp tục tăng cường huấn luyện các kỹ, chiến thuật chiến đấu và diễn tập các phương án tác chiến giải quyết tình huống phức tạp về ANTT.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; quan tâm tạo nguồn cán bộ huấn luyện, kết hợp huấn luyện với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu thành CSCĐ sẵn sàng chiến đấu, trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...