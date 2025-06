Cảnh phim ngoại tình gây tranh cãi của Lương Thu Trang

TPO - Khoảnh khắc Bắc (Duy Hưng) tức giận đánh, đuổi vợ (Lương Thu Trang) sau khi phát hiện chuyện ngoại tình được nhiều khán giả quan tâm. Hầu hết khán giả lên tiếng chỉ trích việc Lan Anh ngoại tình.

Ngoại tình "vì chồng vì con"

Tập mới nhất bộ phim Dịu dàng màu nắng tiếp tục xoáy sâu vào bi kịch gia đình, khi Bắc (Duy Hưng) phát hiện vợ - Lan Anh (Lương Thu Trang) phản bội. Cú sốc này quá lớn khiến anh không thể chấp nhận và tha thứ cho vợ. Vốn tính cộc cằn, Bắc tức giận, thể hiện cảm xúc tiêu cực lên tất cả người xung quanh, đặc biệt là Lan Anh - người vợ không chung thủy của mình.

Trong tập 9 phim Dịu dàng màu nắng, sau khi phát hiện vợ ngoại tình, Bắc liền "lấy rượu giải sầu". Thấy chồng say khướt, Lan Anh cảm thấy hối hận nên âm thầm chăm sóc chồng. Nhưng sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, thấy vợ lau dọn nhà, Bắc nói: "Lau làm cái gì, không sạch được đâu" rồi đuổi vợ ra khỏi nhà.

Lan Anh cũng không vừa, đáp lại: “Anh thấy bẩn à? Anh kinh tởm tôi quá chứ gì? Cái nhà mới sửa ở quê là tiền của ai? Là tiền của tôi cả đấy. Anh đi làm kiếm được mấy đồng? Anh chê bẩn chứ gì, vậy thì không có cái gì trên người anh là sạch cả. Đều là của tôi cả đấy”.

Nghe những lời chỉ trích của vợ, Bắc càng khó kiểm soát cơn giận anh ném đồ vào người vợ và liên tục đuổi cô “cút đi”. Mọi người trong khu nhà trọ thấy Bắc đánh đuổi vợ liền chạy ra can ngăn và khuyên cô tạm thời lánh mặt mấy hôm để cơn giận của chồng lắng lại.

Cũng trong tập này, Xuân gặp Lan Anh và khuyên chị dâu xin tha thứ: "Chị cứ lánh đi vài hôm. Em sẽ cố gắng nói chuyện với anh Bắc. Vì chuyện vừa xảy ra nên anh Bắc vẫn sốc, nhưng thời gian tới chắc là sẽ nguôi ngoai. Quan trọng là Khoai, chị hãy vì nó mà xin anh Bắc tha thứ. Dù sao anh Bắc cũng thương con".

Trong bữa cơm tối thiếu vắng mẹ, Khoai liên mồm hỏi vì sao không thấy ảnh gia đình đâu, Bắc nghe thấy càng thêm bực mình, yêu cầu con trai tập trung ăn. Tuy nhiên, vì còn nhỏ chưa hiểu được tâm tư, nỗi buồn của người lớn, Khoai ngây ngô nhắc nhở bố không được uống rượu vì “mẹ bảo uống rượu là nát”.

Nghe con trai liên tục nhắc về mẹ, Bắc tức giận nói con lèm bèm và đuổi con sang với Lan Anh: “Mày đứng lên tao đưa mày sang mẹ luôn. Tao cho mày ở bên đấy luôn". Bắc tức giận đến mức định đánh Khoai, nhưng may có bà Vui (NSƯT Nguyệt Hằng) can thiệp kịp thời.

Xuân thấy anh họ mắng con vô lý liền khuyên can anh. Cô mong anh họ suy xét, tha thứ cho chị dâu để Khoai có gia đình hoàn chỉnh. “Con người mà, ai cũng phải mắc sai lầm. Nếu anh quyết định ly hôn thì không còn gì để nói, nhưng nếu anh còn nghĩ về con thì anh phải tha thứ cho chị chứ. Dù gì thì chị cũng chưa có ý định bỏ chồng bỏ con”, Xuân khuyên Bắc.

Khán giả phản ứng

Hầu hết khán giả lên tiếng chỉ trích việc Lan Anh ngoại tình, cho rằng dù cuộc sống khó khăn mấy vẫn phải giữ tinh thần "đói cho sạch, rách cho thơm". Việc ngoại tình dù với bất kỳ lý do gì đều khó có thể thông cảm.

"Ngoại tình dù do bất kỳ lý do gì đều là sai trái. Xác định lấy nhau hãy sống vì nhau vì con đừng bao giờ phản bội nhau", "Ngoại tình là sai, không cần biết lý do gì. Nếu cảm thấy nghèo khổ quá, nặng gánh quá thì ly hôn đi, xong muốn làm gì thì làm", "Mọi chuyện đều có thể bỏ qua ngoài chuyện ngoại tình. Dù có quay lại chung sống thì cũng bị mặc cảm, rồi dằn vặt lẫn nhau. Tốt nhất là chia tay"... là những bình luận của khán giả trên các diễn đàn về phim truyền hình.

Một số khác lại cho rằng Lan Anh chưa thực sự hối lỗi, thậm chí cô chưa xin lỗi chồng một cách đàng hoàng. Sự an ủi, khuyên can của những người trong xóm trọ cũng được cho là không phù hợp.

"Ngoại tình mà mặt trơ trẽn không xấu hổ tí nào luôn", "Xem tập này xong thấy không ổn. Lan Anh ngoại tình mà như nạn nhân. Ai cũng phải an ủi. Ngoại tình không chỉ là không chung thủy mà nó còn đại diện nhân cách là lòng tự trọng", "Lan Anh sai nhưng chưa thấy xin lỗi chồng một câu nào. Chồng nóng tính nhưng cứ xưng tôi liên tục. Bản thân sai nhưng lúc nào cũng trịnh thượng coi thường chồng", "Ngoại tình nhưng không một lời xin lỗi, lại còn lên mặt"... là những nhận xét của khán giả về tập 9 phim Dịu dàng màu nắng.

Ngoài ra, khán giả cũng dành lời khen cho diễn xuất của Duy Hưng. "Diễn như không diễn" là cụm từ được khán giả nhắc đến nhiều nhất cho màn hóa thân của Duy Hưng trong Dịu dàng màu nắng.