Nghệ sĩ bị fan cuồng bám đuôi, người thân cận tiếp tay

TPO - Nhiều nghệ sĩ châu Á lao đao vì bị xâm phạm đời tư. Jungkook (BTS) suýt bị đột nhập ngay khi vừa xuất ngũ trở về, tài xế riêng của diễn viên người Thái Orm bí mật bán thông tin cá nhân cho fan.

Dưới ánh hào quang nổi tiếng, việc thu hút sự chú ý là điều khó tránh, nhưng vẫn có những giới hạn không nên vượt qua.

Fan cuồng bám đuôi, đến tận nhà riêng

Theo truyền thông Hàn Quốc, vào khoảng 23h20 tối 11/6, một phụ nữ Trung Quốc khoảng 30 tuổi đã bị bắt quả tang khi đang cố đột nhập vào căn hộ của Jungkook (BTS) tại quận Yongsan, Seoul.

Người này liên tục nhập mật mã cửa căn hộ của nam thần tượng, buộc cư dân gần đó phải trình báo cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai rằng cô đã bay từ Trung Quốc sang Hàn Quốc để gặp Jungkook sau khi anh xuất ngũ. Hiện cảnh sát tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

Thời điểm xảy ra vụ việc đặc biệt gây lo ngại bởi hôm đó cũng là ngày Jungkook hoàn thành 18 tháng nghĩa vụ quân sự.

Đây không phải lần đầu Jungkook trở thành nạn nhân của các hành vi bị ám ảnh thái quá,thường được gọi là “sasaeng” trong văn hóa fan Hàn Quốc. Năm 2023, nam ca sĩ từng lên tiếng trên nền tảng Weverse khi liên tục nhận được đồ ăn gửi đến tận nhà. “Làm ơn đừng gửi thức ăn đến nhà tôi. Tôi sẽ không ăn. Tôi biết các bạn có ý tốt, nhưng tôi tự lo được cho bản thân. Nếu điều này còn tái diễn, tôi sẽ truy nguồn đơn hàng và có hành động pháp lý. Làm ơn, dừng lại”, anh viết.

Cũng trong tour diễn tại Las Vegas, Jungkook từng chia sẻ về việc bị fan gọi điện liên tục đến phòng khách sạn. Trong buổi phát trực tiếp, anh thẳng thắn nói: “Rất phiền, đáng sợ và khó chịu”. Tiếng chuông điện thoại được anh mô tả là “lạnh sống lưng.”

Khi đang trong kỳ nghỉ phép năm 2024, Jungkook từng livestream giới thiệu căn nhà mới. Ngay trong buổi phát sóng, anh đã tha thiết: “Tôi thấy trên YouTube người ta đã biết chuyện tôi chuyển nhà. Xin đừng đến. Đó là điều duy nhất tôi cầu xin”.

Bất chấp những lời khẩn thiết đó, nhiều vụ rình rập vẫn xảy ra ngay sau khi Jungkook trở lại cuộc sống thường nhật.

Trong nhiều năm qua, các thành viên BTS liên tục trở thành mục tiêu của những vụ quấy rối tương tự. Công ty quản lý BigHit Music nhiều lần khẳng định sẽ áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi xâm phạm đời tư nghệ sĩ. Dù vậy, các vụ việc vẫn tiếp diễn, khiến dư luận tiếp tục chỉ trích sự cuồng loạn của bộ phận người hâm mộ và kêu gọi có những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn cho nghệ sĩ.

Người hại mình lại ở ngay bên cạnh

Nữ diễn viên Thái Lan Kornnaphat Sethratanapong, thường được biết đến với nghệ danh Orm, cũng là nạn nhân của những người hâm mộ quá khích suốt một thời gian dài. Hồi tháng 1/2025, đài Channel 3, đơn vị quản lý Orm, từng ra thông cáo xác nhận việc nữ diễn viên 23 tuổi bị fan theo dõi đến tận những địa điểm riêng tư, gây nguy hiểm cho sự an toàn của cô.

Tưởng rằng sự việc đã lắng xuống, mới đây, tình tiết gây sốc đã được hé lộ khi tài xế riêng của Orm chính là người tiếp tay cho hành vi quấy rối.

Theo Bangkok Post, người tài xế này đã nhận tiền từ các fan để cung cấp thông tin về lịch trình, nơi ở và điểm đến cá nhân của Orm. Những người hâm mộ sau đó lén lút theo dõi cô đến tận nhà, thậm chí chụp ảnh xe và biển số.

Orm phát hiện sự việc khi giúp tài xế cài đặt GPS trên chiếc điện thoại mới và vô tình đọc được loạt tin nhắn trao đổi trên ứng dụng Line. Trong đó, tài xế đã tham gia vào nhóm chat chuyên rình rập và chia sẻ thông tin về cô. Người đàn ông này biện minh rằng làm vậy vì lo cho Orm, nhưng gia đình nữ diễn viên khẳng định đó chỉ là cái cớ.

Cũng theo báo cáo, nhóm fan trong nhóm chat còn phối hợp để tiếp cận mẹ của Orm, và thậm chí đặt vé máy bay để được ngồi gần cô trong các chuyến bay đường dài.

Tính đến nay, 5 người đã bị bắt giữ và cảnh sát đang mở rộng điều tra với những đối tượng khác, bao gồm cả công dân Thái và người nước ngoài. Tài xế đã bị sa thải và Orm cùng gia đình sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Orm là gương mặt nổi bật trong bộ phim đồng tính nữ The Secret of Us (2024), đóng cặp cùng diễn viên Thái-Hong Kong (Trung Quốc) Sirilak “Lingling” Kwong. Cả hai sẽ tổ chức buổi họp fan đầu tiên Ling & Orm tại Singapore vào ngày 14/6, diễn ra ở Arena @ Expo.