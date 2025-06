Phim 18+ của So Ji Sub gây sốt toàn cầu

TPO - Tài tử So Ji Sub trở lại với khán giả sau 3 năm vắng bóng trong bộ phim 18+ “Mercy for None ”. Tác phẩm đạt được thành tích cao trong bảng xếp hạng xem nhiều của Netflix.

Ngày 6/6, Mercy for None được công chiếu toàn cầu, đánh dấu sự trở lại của tài tử So Ji Sub sau 3 năm vắng bóng. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ phim hành động tội phạm chinh phục được khán giả toàn cầu.

Tình đến ngày 12/6, Mercy for None vươn lên vị trí thứ 2 trong Top 10 toàn cầu dành cho chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix. Phim cũng lọt vào Top 10 thịnh hành ở 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó dẫn đầu tại một số khu vực, bao gồm Việt Nam.

Bộ phim 7 tập dựa trên webtoon (truyện tranh mạng) có tên là Plaza Wars: Mercy For None của O Se Hyung và Kim Gyun Tae. Nội dung kể về cựu gangster Ki Jun (So Ji Sub) trở lại thế giới ngầm để trả thù cho người em trai bị sát hại. Phim dán nhãn 18+ do sử dụng tính chất đẫm máu và đen tối của dòng phim xã hội đen báo thù.

Tác phẩm được phát hành cùng ngày với From the World of John Wick: Ballerina (Từ Vũ trụ John Wick: Ballerina), phần phụ của bom tấn hành động John Wick đình đám. Do đó, khán giả so sánh giữa hai tác phẩm và đánh giá Mercy for None có thể đứng ngang hàng với loạt phim đình đám.

Cư dân mạng đánh giá: “Mercy For None là chuyến đi điên rồ. Bộ phim ly kỳ, đẫm máu, với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên và những cảnh chiến đấu điên cuồng, dữ dội. Thật tuyệt!”, “Tôi cảm thấy như đang xem phiên bản John Wick của Hàn Quốc vậy. Tôi thích những cảnh chiến đấu điên cuồng và màn trả thù đầy thỏa mãn. Tôi tận hưởng từng giây phút của phim”, “Mercy For None là tác phẩm hấp dẫn phải xem của Hàn Quốc. So Ji Sub diễn xuất tuyệt vời. Cốt truyện đầy căng thẳng và nhiều cung bậc cảm xúc”...

Không chỉ khán giả, giới phê bình phim cũng đánh giá cao bộ phim hành động đến từ xứ sở kim chi.

Trang tin tức phim ảnh Collider nhận xét: “Mercy For None có những cảnh hành động đẫm máu và cốt truyện đủ bất ngờ để giữ chân người xem. Dàn diễn viên chính có diễn xuất tuyệt vời”.

Trang Soompi (Hàn Quốc) bình luận: “Từ những màn chiến đấu tay đôi tàn bạo đến cách vung gậy bóng chày đặc trưng và màn đấu kiếm thành thạo, So Ji Sub mang đến màn trình diễn đầy phấn khích, thiết lập tiêu chuẩn mới cho thể loại hành động”.

Decider cho rằng bộ phim đáng để dành thời gian theo dõi. Cốt truyện hấp dẫn, cảnh hành động mãn nhãn đến cách thức trả thù đều cuốn hút người xem. Tuy nhiên, trang web lưu ý khán giả cần phải tìm hiểu về sự cạnh tranh giữa các băng đảng để cảm nhận sâu sắc hơn về phim.

Trước đó, trong buổi ra mắt phim ở Seoul vào ngày 5/6, đạo diễn Choi Sung Eun mô tả nhân vật chính Ki Jun có khiếm khuyết về cơ thể. Chân anh bị khấp khiễng do đứt gân Achilles (ở phía sau chân ngay phía trên mắt cá chân).

“Vì vậy, thay vì hành động nhanh, tôi thiết kế chuyển động của anh ta chậm nhưng liên tục tiến về phía trước. Tôi nghĩ thiết như vậy giúp truyền tải hiệu quả cuộc đấu tranh của nhân vật trước nghịch cảnh”, ông nói.

Trong khi đó, So Ji Sub cho biết nhân vật của anh chủ yếu thể hiện bản thân qua hành động và ánh mắt. Do đó, anh cố gắng vận dụng tối đa kỹ năng diễn xuất.

“Tôi tin rằng diễn xuất là cuộc đối thoại được thể hiện thông qua cơ thể. Vì vậy nó phải thể hiện cảm xúc và có cấu trúc tường thuật rõ ràng - có phần giới thiệu, diễn biến, cao trào và kết luận. Tôi không muốn làm gì thừa thãi. Trong quá trình trả thù, tôi cố gắng phân biệt giữa việc chỉ khuất phục đối thủ và thực sự trừng phạt họ", nam diễn viên sinh năm 1977 chia sẻ.

Mercy for None đánh dấu sự trở lại của tài tử Giày thủy tinh với dạng vai hành động truyền thống sau 13 năm, kể từ bộ phim A Company Man vào năm 2012.