Cảnh báo tinh chất mọc tóc, dép nhựa chứa chất gây ung thư

TPO - Ủy ban cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương cho biết, qua theo dõi các cảnh báo của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại nước ngoài, đơn vị này nhận thấy một số sản phẩm, hàng hóa đang được công bố thu hồi tại nước ngoài, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.

Cụ thể, theo cảnh báo của Ủy ban châu Âu, cơ quan chức năng tại Ba Lan và Đức đang thu hồi sản phẩm găng tay bảo hộ MaxiFlex của hãng ATG, xuất xứ từ Sri Lanka.

Theo đánh giá của các đơn vị này, sản phẩm (gồm các mẫu 34-274, Elite, Elite 34-274 9(L) không đảm bảo khả năng chống mài mòn và dễ bị rách khi sử dụng. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn lao động và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo thông báo từ Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ, khoảng 21.300 chai tinh chất mọc tóc Sѐfralls Minoxidil Hair Generation Serum, do Công ty Guangzhou Ariel Biotech Co. Ltd. sản xuất và nhập khẩu, đang được triển khai chương trình thu hồi tại thị trường Mỹ. Sản phẩm này được bán trực tuyến trên nền tảng Amazon từ tháng 6/2024 đến tháng 6 năn nay, với giá khoảng 10 USD/chai. Nguyên nhân thu hồi là do sản phẩm có thể gây nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em nếu không được bảo quản đúng cách, cụ thể là nguy cơ ngộ độc khi vô tình tiếp xúc hoặc nuốt phải.

"Sản phẩm này chứa hoạt chất nguy hiểm như Minoxidil, do đó việc thiếu cơ chế bảo vệ này làm tăng nguy cơ trẻ em vô tình tiếp xúc hoặc nuốt phải sản phẩm, từ đó có thể dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng.

Mặc dù đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương tích nào, nhưng các cơ quan chức năng đánh giá mức độ rủi ro là rất cao và cần được xử lý khẩn cấp", Uỷ ban cạnh tranh quốc gia cho hay.

Tinh chất mọc tóc Sѐfralls Minoxidil Hair đang được thu hồi tại thị trường Mỹ.

Ngoài ra, đơn vị này cũng khuyến cáo người tiêu dùng xem xét kỹ sản phẩm dép nhựa, thương hiệu JANINA xuất xứ Trung Quốc. Theo cơ quan chức năng tại Croatia, chất liệu nhựa của sản phẩm chứa hàm lượng cao các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) - cụ thể là Dibenzo [a,h] anthracene với giá trị đo được là 10,8 mg/kg, vượt ngưỡng cho phép. Đây là hóa chất có khả năng gây ung thư, đặc biệt khi tiếp xúc lâu dài qua da hoặc qua quá trình sử dụng trực tiếp sản phẩm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu đang sở hữu, đồng thời tránh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhựa của dép, đặc biệt khi mang tiếp xúc với da trần trong thời gian dài.

Theo Ủy ban cạnh tranh quốc gia, với sự phát triển của hoạt động mua sắm xuyên biên giới, đặc biệt qua thương mại điện tử quốc tế và hàng xách tay, các sản phẩm trên vẫn có khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là các mặt hàng chứa dược chất, hóa chất, mỹ phẩm, thiết bị điện tử, sản phẩm bảo hộ… được mua từ nước ngoài hoặc qua kênh thương mại điện tử quốc tế.

"Người tiêu dùng đối chiếu thông tin sản phẩm (tên thương mại, nhãn hiệu, model, số lô, mã vạch…) với các cảnh báo thu hồi đã được công bố; ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo/thu hồi của cơ quan chức năng nước ngoài; đồng thời cân nhắc lựa chọn các sản phẩm đã được kiểm định, nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn và chế độ bảo hành", Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho hay.