Cảnh báo đợt mưa như trút từ chiều 9/6 ở miền Bắc

TPO - Dự báo từ chiều tối 9/6 đến sáng ngày 10/6, miền Bắc có khả năng đón một đợt mưa rất lớn, nhất là khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng nơi trũng thấp.

Đêm qua và ngày hôm nay (8/6), khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa từ 23h ngày 7/6 đến 15h ngày 8/6 có nơi trên 120mm như Mường Khoa (Lai Châu) 271.8mm, Tân Lập 1 (Hà Giang) 253.6mm, Tả Van (Lào Cai) 125.2mm, Mường Lèo (Sơn La) 144.6mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều tối và đêm 8/6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 20–40mm, có nơi trên 120mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10–30mm, có nơi trên 80mm.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên chiều tối và tối 8/6, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa 15–40mm, có nơi trên 80mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 09/6 đến sáng 10/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30–70mm, có nơi trên 180mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ có thể kèm theo các thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6 cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20–40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Dự báo ngày mai (9/6), từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 10/6, nắng nóng có xu hướng dịu dần ở khu vực này.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.