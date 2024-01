Căng mình chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam

TP - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (tỉnh An Giang) - quản lý tuyến đường biên giới giáp Campuchia.

Sau khi lực lượng chức năng triệt phá một số đường dây buôn lậu lớn những năm vừa qua, tuyến biên giới đã yên bình hơn trước. Dù thế, lực lượng chức năng vẫn căng mình ngày đêm túc trực, vừa bảo vệ tuyến biên giới, vừa đấu tranh, triệt phá các vụ buôn lậu trên địa bàn.

Túc trực 24/24h

Tỉnh An Giang có đường biên giới gần 100 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Kan Dal và Tà Keo (Campuchia). Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đóng trên địa bàn khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam (thành phố Châu Đốc) quản lý đoạn biên giới dài 14,5 km. Do địa hình sông rạch chằng chịt, nhiều đường mòn, lối mở, nhiều năm về trước, cứ vào dịp cuối năm, tình trạng buôn lậu lại diễn ra khá mạnh.

Hàng lậu tuồn qua biên giới rồi tỏa đi nhiều hướng về các địa phương khác. Đây cũng là địa bàn hoạt động nhiều năm của bà trùm buôn lậu Mười Tường - hiện đang thụ án hàng chục năm tù với nhiều tội danh sau khi đường dây bị triệt phá.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Cao Ngọc Khuê, Chính trị viên Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, cho biết, dù không còn hoạt động mạnh như trước, tình trạng buôn lậu nhỏ, lẻ vẫn diễn ra. Để đấu tranh, ngăn chặn, Đồn duy trì 9 tổ công tác, trong đó 4 tổ cố định trên tuyến biên giới và 5 tổ di động tuần tra kiểm soát 24/24h. Theo Trung tá Khuê, tuyến biên giới đã siết chặt từ sau đợt dịch COVID-19, tình hình buôn lậu đã giảm nhiều.

“Sau khi các đường dây lớn bị triệt phá, điển hình như vụ bà trùm Mười Tường bị phá, tình hình buôn lậu đã giảm nhiều, chủ yếu là vụ nhỏ lẻ với các mặt hàng đường cát, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, trong đó nổi lên tình trạng buôn lậu vàng...”, ông Khuê nói.

Theo Trung tá Khuê, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, tranh thủ những phút giây sơ hở của lực lượng chức năng để buôn lậu. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó chủ yếu là mật phục, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc buôn lậu. Mới đây nhất, lúc 0 giờ 30 phút ngày 6/1, Tổ công tác của Đồn mật phục tại khu vực mốc 264, khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Nguơn) phát hiện 3 đối tượng chia thành 2 tốp vác hàng từ Campuchia về Việt Nam, nghi vấn vận chuyển hàng lậu.

Tổ công tác ngay lập tức bắt giữ 1 đối tượng cùng tang vật; 2 đối tượng còn lại vứt hàng hóa bỏ chạy sang Campuchia. Tang vật thu được gồm 3 máy lọc không khí, 1 tủ lạnh qua sử dụng, trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Gần 19h, nhóm phóng viên báo Tiền Phong theo chân Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới giáp Campuchia. Theo kênh Vĩnh Tế, chiếc xuồng ngoặt vào kênh Sáu Nhỏ, dừng lại ở điểm chốt rồi men theo đường bộ dọc theo biên giới ven kênh 79.

Thiếu tá Nguyễn Đình Phương (40 tuổi), Chính trị viên phó Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, nói rằng, do lực lượng chức năng mỏng, tranh thủ đêm tối, một số đối tượng vẫn lén lút buôn lậu thuốc lá do lợi nhuận cao. Họ gùi hàng xuyên qua cánh đồng sang thành phố Châu Đốc tập kết rồi vận chuyển đi nơi khác. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhiều khi phải mật phục xuyên đêm để chặn, bắt các đối tượng.

Kiên Giang triệt phá nhiều vụ buôn lậu qua biên giới Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Việt Nam - Campuchia, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, chốt chặn, mật phục, đấu tranh, bắt giữ, xử lý, ngăn chặn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá 390 vụ, 481 đối tượng; tang vật thu giữ hơn 55.000 bao thuốc lá, hơn 948 gram ma túy, 16 khẩu súng, 104 viên đạn quân dụng..., tịch thu hơn 6,5 kg thuốc nổ TNT, 68 kíp nổ, hơn 353.000 lít dầu DO, khoảng 51 tấn đường cát, cùng nhiều hàng hóa có giá trị khác. NHẬT HUY

Vẫn tiềm ẩn phức tạp

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (thị trấn Long Bình, An Phú, An Giang) những ngày giáp Tết khá yên ắng. Đồn chịu trách nhiệm quản lý khoảng 15,6km đường biên, gồm cả đường bộ và đường sông. “Thời gian gần đây chỉ bắt được một vài vụ buôn lậu nhỏ, lẻ. Các đối tượng thường tranh thủ thời điểm đêm tối để vượt sông, tập kết vài bao đường nhỏ lẻ bên bờ rồi vận chuyển vào nội địa…”, Thiếu tá Chau Đa Rép, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, nói.

Đưa phóng viên báo Tiền Phong đi cùng chuyến tuần tra tuyến đường sông Bình Ghi tiếp giáp biên giới Campuchia, Trung úy Đặng Bá Mạnh, Nhân viên phòng chống ma tuý và tội phạm Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình cho biết, đi tuần tra ban ngày rất khó để phát hiện buôn lậu. “Chủ yếu phải mật phục vào ban đêm mới bắt được”, Mạnh nói.

Theo Mạnh, vụ lớn nhất thời gian qua trên địa bàn là vụ buôn lậu khoảng hơn 3.000 bao thuốc lá nhập ngoại. “Thuốc lá là hàng cấm, buôn lậu từ 500 bao trở lên sẽ bị xử lý hình sự”, Mạnh nói. Mạnh thông tin, nhận thức của người dân sinh sống ven tuyến biên giới hiện nay đã khác. Hơn nữa, sau một số chuyên án lớn về buôn lậu trên địa bàn, các đối tượng dường như “đã biết sợ”…

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, thời gian qua, đơn vị đã phát hiện, triệt phá 16 vụ buôn lậu với 20 đối tượng; đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, hải quan phá 4 vụ buôn lậu, tang vật gồm 19kg vàng, đường cát, quần áo cũ, thuốc lá…

Theo nhận định của Đồn, dù tình hình buôn lậu các mặt hàng đường cát, thuốc lá… đã giảm, buôn lậu vàng có diễn biến mới, muốn triệt phá, thường phải hình thành chuyên án, phối hợp nhiều đơn vị triển khai vì loại buôn lậu này rất tinh vi, phức tạp.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, đơn vị đang triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới trước và sau Tết Nguyên đán 2024. Qua 1 tháng thực hiện cao điểm, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) và các đồn biên phòng trong tỉnh An Giang đã phát hiện, xử lý 15 vụ/12 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá hàng hóa gần 300 triệu đồng; phát hiện, xử lý 7 vụ/9 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Truy bắt tài xế ô tô chở thuốc lá lậu tông xe CSGT Ngày 9/1, qua công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 51K - 693.47 đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 - Quốc lộ 50 (đoạn thuộc phường 10, TP Mỹ Tho) hướng từ TPHCM vào TP Mỹ Tho có biểu hiện khả nghi nên tiến hành chặn dừng để kiểm tra. Lúc này, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ mà tăng ga bỏ chạy về hướng Quốc lộ 50 và xảy ra va chạm, làm hư hỏng 3 ô tô của người dân và 1 ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông trong khu vực. Khi đến ấp 5, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, đối tượng để lại xe và bỏ trốn. Khám xét trên xe tổ công tác phát hiện 14.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Công an tỉnh Tiền Giang đang triển khai truy tìm, bắt giữ đối tượng và lập hồ sơ xử lý. NHẬT HUY