Cảng cá hơn 200 tỷ vừa bàn giao đã phải khắc phục khẩn cấp

TPO - Dự án cảng cá Thuận An, phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP. Huế, với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, được kỳ vọng nâng cao hạ tầng nghề cá và hỗ trợ ngư dân địa phương. Tuy nhiên, sau bàn giao, công bố mở cảng, công trình xuất hiện những sự cố hư hỏng cần được khắc phục khẩn cấp.

Theo ghi nhận, tại cảng cá mới Thuận An hiện có nhiều hạng mục bị hư hỏng. Trong đó, đáng chú ý là khu vực nhà điều hành, nhà vệ sinh và nhà để máy phát điện xuất hiện những vết nứt trên tường và nền móng.

Bên cạnh đó là tình trạng sụt lún và bong tróc hệ thống vỉa hè. Một số đoạn sân nền và vỉa hè khu cảng hiện bị lún, nứt và bong tróc gạch lát bề mặt. Bể nước ngầm, nhà trạm bơm PCCC của cảng cá cũng bị lún, nghiêng.

Ngoài ra, tại nhà phân loại cá có nhiều bóng đèn bị đứt dây hoặc chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Một số gương kính nhà vệ sinh thuộc khu cảng bị kẻ xấu đập phá gây hư hỏng. Chưa hết, tại trạm xử lý nước thải còn xảy ra lỗi 2 biến tầng và hư hỏng 4 mô tơ bơm nước. Cùng với đó, nhiều cây xanh trồng mới thuộc dự án trong khuôn viên cảng mới xuất hiện dấu hiệu khô chết, hoặc kém phát triển…

Chứng kiến thực trạng này, nhiều ngư dân địa phương không khỏi băn khoăn, việc xuất hiện các hư hỏng, sự cố về kết cấu hạ tầng khu cảng chỉ sau một thời gian ngắn bàn giao, đưa vào sử dụng liệu có phải do chất lượng thi công công trình, hay công tác giám sát của dự án thiếu đảm bảo?

Trao đổi với PV, đại diện Phòng Quản lý xây dựng công trình - Sở NN-PTNT TP Huế, cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ hiện trạng, qua đó ghi nhận tại cảng cá Thuận An xảy ra những sự cố về kết cấu hạ tầng như nêu trên.

Theo các đơn vị chức năng, tình trạng một số vị trí tường nhà bị nứt có thể là do sử dụng vật liệu gạch không nung nhưng không đóng lưới trước khi tô vữa mặt ngoài. Các vị trí nền vỉa hè, bậc cấp nhà vệ sinh bị lún, nứt, xô lệch so với hiện trạng ban đầu là do nằm trên nền đất yếu, từng là vùng đầm lầy. Tuy nhiên, hệ thống móng, kết cấu chính của công trình không bị ảnh hưởng do được cố định trên hệ móng trụ ngầm bằng bê tông cốt thép vững chắc.

Trước tình trạng trên, Sở NN&PTNT TP Huế đã yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa, khắc phục những sự cố hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục công trình. Trong đó, các đơn vị nhà thầu cần tập trung khắc phục các vết nứt tại nhà quản lý, nhà điều hành, nhà dừng chân, trạm điện và nhà để máy phát điện...

Đồng thời, huy động nhân lực sửa chữa các đoạn vỉa hè bong tróc, bậc cấp nứt nẻ và lát lại các khu vực bị hư hỏng; sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, khắc phục lỗi tại trạm xử lý nước thải, bao gồm sửa chữa biến tầng và mô tơ bơm nước.

Sở NN&PTNT TP Huế cũng yêu cầu khẩn trương bổ sung, thay thế những cây xanh đã bị chết, lắp đặt lại gương kính trong nhà vệ sinh và vệ sinh tổng thể khu vực cảng.

Đơn vị tư vấn giám sát cũng được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ quá trình khắc phục của các nhà thầu, nhằm đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ công việc.

“Hiện công trình vẫn còn trong thời gian bảo hành đến cuối tháng 3 tới. Chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị nhà thầu phải tổ chức khắc phục, sửa chữa xong các sự cố trước ngày 28/2”, đại diện Phòng Quản lý xây dựng công trình - Sở NN-PTNT TP Huế thông tin.

Dự án cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão do Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế (nay là TP Huế) làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ năm 2019, tiến hành bàn giao cho Ban Quản lý cảng cá TP Huế vào đầu năm 2024. Công trình có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh liên quan sự cố môi trường biển miền Trung.