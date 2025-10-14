Cảng cá được đầu tư 43 tỷ đồng bỏ hoang

TPO - Cảng cá Hoằng Phụ ở Thanh Hóa được đầu tư 43 tỷ đồng để phục vụ việc neo đậu, hoạt động nghề cá của địa phương song hoạt động chưa lâu đành bỏ hoang vì luồng lạch bồi lắng, tàu thuyền không thể ra vào.