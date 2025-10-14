Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cảng cá được đầu tư 43 tỷ đồng bỏ hoang

Phạm Trường

TPO - Cảng cá Hoằng Phụ ở Thanh Hóa được đầu tư 43 tỷ đồng để phục vụ việc neo đậu, hoạt động nghề cá của địa phương song hoạt động chưa lâu đành bỏ hoang vì luồng lạch bồi lắng, tàu thuyền không thể ra vào.

Clip Cận cảnh cảng cá ở Thanh Hóa bị bồi lắng.
tp-4.jpg
Cảng cá Hoằng Phụ (xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa﻿) được đầu tư 43 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2017.
tp-2.jpg
Công trình dự kiến đảm bảo điều kiện cho việc bốc dỡ, sơ chế, bảo quản khoảng 5.400 tấn thủy sản/năm, cung cấp dịch vụ hậu cần và làm nơi neo đậu, tránh bão cho tàu thuyền trên địa bàn xã Hoằng Phụ cũ và các vùng lân cận. Thế nhưng, chỉ hoạt động ít năm, cảng cá bị bồi lắng, tàu thuyền "gặp khó" khi ra vào khiến công trình không phát huy hiệu quả, dần bỏ không.
tp-6.jpg
Tàu thuyền không thể ra vào vì luồng lạch bồi lắng khiến hoạt động nghề cá của ngư dân gặp khó khăn.
tp-3.jpg
Nhiều thuyền, bè cũng vì thể hư hỏng, xuống cấp, không được sửa chữa, nằm mục nát ở khu vực neo đậu.
tp-9.jpg
"Hồi cảng cá được đầu tư bà con mừng lắm nhưng khi xong chưa bao lâu thì luồng lạch cạn dần, tàu thuyền mỗi tháng chỉ đi biển vài ngày khi nước lên. Giờ mong sao luồng ra vào được nạo vét, giúp người dân vươn khơi bám biển", ông Phùng Văn Tiên (trú xã Hoằng Thanh) cho hay.
tp-15.jpg
Theo người dân địa phương, nhiều hộ dân có thuyền bè đã chung tay bỏ tiền túi, thuê máy nạo vét một phần luồng lạch để tàu thuyền có thể ra vào, neo đậu.
tp-5.jpg
tp-12.jpg
Otp-18.jpg
tp-20.jpg
Ông Nguyễn Văn Tiệm - Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh - cho biết xã đã đề xuất sở ngành và tỉnh có phương án nạo vét luồng lạch ở cảng cá Hoằng Phụ để đảm bảo việc neo đậu của tàu thuyền và hoạt động nghề cá tại địa phương.
tp-17.jpg
"Cảng cá từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng luồng bị bồi lắng khiến cảng không phát huy hiệu quả. Trong khi việc nạo vét phải có kinh phí lớn nên địa phương đang chờ phương án từ tỉnh", lãnh đạo địa phương thông tin.
tp-19.jpg
Khung cảnh nhếch nhác ở khu vực cảng cá.
tp-10.jpg
tp-11.jpg
Nhà quản lý, điều hành khóa kín cửa. Tầng 2 căn nhà là khung cảnh bừa bộn.
tp-7.jpg
Việc cảng cá﻿ đầu tư hàng chục tỷ song không phát huy hiệu quả, bỏ hoang gây lãng phí.
Phạm Trường
