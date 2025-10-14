Cảng cá được đầu tư 43 tỷ đồng bỏ hoang

TPO - Cảng cá Hoằng Phụ ở Thanh Hóa được đầu tư 43 tỷ đồng để phục vụ việc neo đậu, hoạt động nghề cá của địa phương song hoạt động chưa lâu đành bỏ hoang vì luồng lạch bồi lắng, tàu thuyền không thể ra vào.
Ông Nguyễn Văn Tiệm - Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh - cho biết xã đã đề xuất sở ngành và tỉnh có phương án nạo vét luồng lạch ở cảng cá Hoằng Phụ để đảm bảo việc neo đậu của tàu thuyền và hoạt động nghề cá tại địa phương.
Nhà quản lý, điều hành khóa kín cửa. Tầng 2 căn nhà là khung cảnh bừa bộn.