Thế giới

Google News

Cần thủ câu được 'quái thú' cá trê dài gần 2,7 m

Minh Hạnh

TPO - Một người đàn ông ở Cộng hòa Séc đã tự phá kỷ lục quốc gia của chính mình sau khi câu được một con cá trê dài 2,68 m trong một “trận chiến căng thẳng” kéo dài 50 phút.

4bda77206039a7bffc469c2707753a6e.jpg
Cần thủ Jakub Vagner và "chiến lợi phẩm" của mình. (Ảnh: Instagram)

Theo Straitstimes, cần thủ Jakub Vagner (43 tuổi) đã câu được con cá nói trên hồi đầu tháng 8 tại Hồ Vranov, cách thủ đô Prague của Cộng hòa Séc khoảng 200 km về phía nam.

Những bức ảnh được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của Vagner cho thấy, anh ngồi cạnh một con cá trê khổng lồ, dài hơn con cá anh câu được khoảng 10 tháng trước.

Vagner - vốn là người dẫn chương trình "Fish Warrior" của kênh National Geographic - kể lại, rằng anh phát hiện con cá nói trên vào sáng sớm khi đang ở trên thuyền.

Vagner quăng cần về phía con cá và chờ đợi. “10 phút trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, nó quay lại và lao thẳng vào bẫy của tôi”, Vagner nói. Những gì xảy ra sau đó là "trận chiến khó khăn nhất mà tôi từng trải qua với một con cá trê ở Cộng hòa Séc".

anonimostorycom-instagram-jakub.jpg
(Ảnh: Instagram)

Có lúc, con cá cắn tay Vagner và kéo anh xuống nước. "Sau gần 50 phút, con cá nằm nửa mệt nửa tỉnh bên cạnh thuyền của tôi. Còn tôi thì run rẩy, hoàn toàn kiệt sức", Vagner nói.

Với sự giúp đỡ của bạn đồng hành, Vagner đã chụp một vài bức ảnh với con cá khổng lồ trước khi thả nó trở lại nước.

"Một con cá tuyệt đẹp, gần như hoàn hảo, có tiềm năng to lên nữa", Vagner viết trên Instagram.

Trước đó vào tháng 10/2024, Vagner đã lập kỷ lục quốc gia khi bắt được một con cá trê dài 2,64m bằng cần câu cũng tại Hồ Vranov.

Minh Hạnh
Straitstimes
#câu cá #cá trê #Cộng hòa Séc #kỷ lục

