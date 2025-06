Cần Thơ lên phương án ứng phó ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trong kỳ thi THPT

TPO - Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể gây ra thời tiết cực đoan, bất lợi trong thời gian thi tốt nghiệp THPT, để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, Cần Thơ đã lên phương án ứng phó.

Sáng 26/6, ông Trần Phú Lộc Thành - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ) có văn bản đề nghị đơn vị liên quan chủ động giải pháp ứng phó thiên tai, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong thời gian thi tốt nghiệp THPT.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và các tình huống bất thường về thời tiết, thiên tai, đặc biệt trong thời gian diễn ra thi THPT năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị: Các sở ngành và địa phương trên địa bàn chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục khi có tình huống xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ đề nghị, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các hội đồng thi, các trường, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tham gia tổ chức thi, các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức rà soát, cập nhật, theo dõi chi tiết các thông tin về thời tiết của các cơ quan chuyên ngành để chủ động đảm bảo an toàn cho các cụm, điểm tổ chức thi, thí sinh, cán bộ coi thi. Đặc biệt, các đơn vị chủ động phương án sơ tán học sinh, đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán. Cùng với đó, đơn vị giữ liên hệ thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương được yêu cầu rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ); lên các phương án dự phòng, di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn tránh hư hại do ngập lụt, sạt lở. Đồng thời, chuẩn bị các Điểm thi, phòng thi dự phòng trong trường hợp Điểm thi chính bị ảnh hưởng bởi thiên tại.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ còn yêu, các đơn vị liên quan thiết lập kênh thông tin với phụ huynh, học sinh để quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh di chuyển đến điểm thi an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai; có kế hoạch, phương án tổ chức hỗ trợ các điều kiện thiết yếu tại điểm thi cho cán bộ và thí sinh ở xa.