Cần Thơ bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch ở 2 quận trung tâm

TPO - Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 được lập và phê duyệt theo quy định trước đây, hiện nay không còn phù hợp. Qua rà soát, đánh giá các đồ án, Sở Xây dựng đề xuất bãi bỏ 10 đồ án đã được phệ duyệt trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy.

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định bãi bỏ đối với 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, theo đề xuất của Sở Xây dựng Cần Thơ.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, trong quá trình lập và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trước đây đã tích hợp vào các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, đã được UBND TP Cần Thơ thống nhất phê duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 đối với quận Ninh Kiều, Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 đối với quận Bình Thủy.

Sau khi quy hoạch phân khu được duyệt, việc rà soát, đánh giá các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trước đây, đề xuất bãi bỏ (do không phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị) là cần thiết, nhằm đảm bảo pháp lý trong công tác quản lý tại địa phương, phù hợp theo các quy định.

Các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy gồm 11 đồ án. Sau khi phối hợp với UBND hai quận này rà soát, đánh giá các đồ án, Sở Xây dựng đề xuất bãi bỏ 10 đồ án đã được phê duyệt. Trong đó, 5 đồ án thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, 2 đồ án thuộc địa bàn quận Bình Thủy và 3 đồ án có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

Từ đề xuất trên, UBND TP Cần Thơ quyết định bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, bao gồm: khu trung tâm TP Cần Thơ (diện tích 505ha); khu trung tâm IV Xuân Khánh-Hưng Lợi (477ha); khu Cái Sơn-Hàng Bàng, An Bình (171ha); cồn Cái Khế, phường Cái Khế (126,22ha); khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương (93,19ha); khu đô thị Tây Bắc (Khu A) Trung tâm III thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều và phường An Thới, Long Hòa, quận Bình Thủy (1.274,36ha); giới hạn đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông (196ha); hai bên đường Võ Văn Kiệt (692ha); khu các trường đại học và giáo dục chuyên nghiệp (225,84ha); khu dân cư và chợ Trà Nóc (39,39ha).