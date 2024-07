Sở hữu căn hộ trung tâm Cửa Lò: Sống chất lượng – Vượng đầu tư

Toạ lạc tại trung tâm Cửa Lò, Pearl Residence không chỉ là tổ hợp căn hộ cao cấp ven biển đáng mơ ước giúp nâng tầm chuẩn sống mà còn trở thành tài sản có tiềm năng sinh lời cao khi sở hữu pháp lý vững chắc và lâu dài.

Tiềm năng bất động sản Cửa Lò bứt phá mạnh mẽ

So với các tỉnh miền Trung, Nghệ An là vùng đất có tiềm năng du lịch biển lớn, hạ tầng đang được tập trung đầu tư phát triển nhanh chóng. Điển hình nhất là đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khoảng 30km đến QL46B vừa thông xe tháng 4 vừa qua đã rút ngắn thời gian di chuyển Hà Nội - Nghệ An chỉ còn khoảng 3,5 giờ, hay tuyến đại lộ 72m nối Thành phố Vinh với Cửa Lò đang triển khai, xây dựng và hoàn thiện giai đoạn 2 mở rộng gấp đôi, tạo thành một trục tăng trưởng cho miền Trung với quy hoạch hai bên là những trung tâm thương mại, văn phòng, cao ốc và nhiều dự án bất động sản có quy mô hơn 10.000 ha…

Trong khi đó, giá bất động sản tại Cửa Lò còn thấp hơn đáng kể so với các tỉnh ven biển như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng… Sức hấp dẫn của du lịch biển cộng hưởng sự cải thiện không ngừng về kết nối, hạ tầng du lịch, quy hoạch… đã giúp Cửa Lò trở thành xung lực hấp dẫn cho nhà đầu tư bất động sản khi thành phố Vinh mở rộng lên đô thị loại 1 với việc mở rộng hướng về biển, bao trọn khu vực Cửa Lò với quy mô gấp 2 lần hiện tại và được định hướng trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ, trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước.

Lộ diện cơ hội đầu tư lớn để Sống chất lượng – Vượng đầu tư

Trước tiềm năng của vùng đất ven biển Cửa Lò - Nghệ An, sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence trở thành điểm sáng trên thị trường. Trong bối cảnh Cửa Lò chưa có nhiều nguồn cung cùng đẳng cấp, tổ hợp Pearl Residence đang là dự án căn hộ duy nhất hiện nay có vị trí trung tâm Cửa Lò, sở hữu lâu dài và pháp lý hoàn thiện, môi trường sống đầy đủ tiện ích và được quản lý vận hành bởi Savills Việt Nam, hứa hẹn mang đến những dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho cư dân.

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Cửa Lò nên chủ sở hữu căn hộ tại tổ hợp Pearl Residence tiếp cận bãi tắm biển chỉ với vài phút đi bộ, dễ dàng tận hưởng các tiện ích hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học …, các khu tổ hợp khách sạn và vui chơi giải trí gần bãi biển, sân Golf..., đồng thời mang lại tiềm năng đầu tư lớn bởi đỉnh giá còn thấp so với các khu vực ven biển khác, trong khi các chủ nhân căn hộ có lựa chọn sở hữu mái ấm gần miền biển hoặc cho thuê nghỉ dưỡng thu lợi nhuận hàng tháng, hoặc cũng có thể làm tài sản tích lũy cho mai sau.

Trong quan điểm bỏ vốn của các nhà đầu tư, một bất động sản biển vốn đã được coi là tài sản giá trị khi nằm vị trí chỉ có giới hạn và bất động sản đó sẽ càng có giá trị hơn gấp nhiều lần khi có sở hữu lâu dài. Vị trí đắt giá, sở hữu lâu dài, tổ hợp Pearl Residence không chỉ là căn nhà cao cấp để ở hiện tại mà còn là tài sản cất trữ, chắc chắn sinh lời trong tương lai.

