Căn hộ Condotel được ‘rã đông’, bất động sản ‘cõi âm’ tăng giá

TPO - Thị trường ảm đạm, bất động sản 'cõi âm' vẫn liên tục tăng giá; Cấp 'sổ đỏ' cho Condotel nếu đủ điều kiện; Đề xuất sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết năm 2025; Động thái mới tại 'siêu' khu đô thị nghìn tỷ của Sudico 'treo' 16 năm... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Cấp 'sổ đỏ' cho Condotel nếu đủ điều kiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP (Nghị định 10) sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo Nghị định này, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu (“sổ đỏ”) công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ. (Xem chi tiết)

Thất vọng vì bãi đỗ xe thông minh chỉ là khu đất trống, dân chung cư căng băng rôn đòi tiện ích

Cư dân chung cư The Legacy (số 106 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) và Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 là chủ đầu tư, đang phải "nuốt trái đắng" vì sau gần 3 năm về ở, sổ hồng chưa có, tiện ích không thấy, bãi đỗ xe thông minh chỉ là khu đất trống rải sỏi, ngày mưa lầy lội, ngày nắng bụi bay mù mịt.

Từ ngày 1/4, phía chủ đầu tư thông báo ngừng phục vụ các phương tiện của cư dân chưa đóng phí dịch vụ, phí trông giữ phương tiện khiến cư dân bức xúc và dẫn tới việc họ căng băng rôn phản đối hành vi của chủ đầu tư. (Xem chi tiết)

Động thái mới tại 'siêu' khu đô thị nghìn tỷ của Sudico 'treo' 16 năm

Dự án "siêu" Khu đô thị Tiến Xuân của Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân với quy mô hơn 1.200 ha sau 16 năm vẫn chỉ nằm trên giấy. Đây là dự án nằm trong danh sách 29 dự án có dấu hiệu vi phạm, đề nghị bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt dự án đầu tư.

Nhưng thay vì thu hồi dự án chậm triển khai, mới đây TP Hà Nội giao cho các đơn vị xem xét để tham mưu thành phố bố trí vị trí phù hợp trong quy hoạch khu đô thị Hoà Lạc. (Xem chi tiết)

Đề xuất sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết năm 2025

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có báo cáo và tờ trình về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi.

Liên quan đến bảng giá đất, theo cơ quan soạn thảo, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã xác định bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Do đó, để bảo đảm quy định này có tính khả thi, cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định về chuyển tiếp thực hiện theo hướng tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết 31/12/2025, các địa phương có đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới theo yêu cầu của Luật.(Xem chi tiết)

Thị trường ảm đạm, bất động sản 'cõi âm' vẫn liên tục tăng giá

Trong khi các phân khúc nhà ở giao dịch trầm lắng, nhiều phân khúc nhà đầu tư buộc phải cắt lỗ giảm giá để đẩy hàng thì giá bất động sản (BĐS) 'cõi âm' - đất nghĩa trang vẫn liên tục tăng cao, có nơi giá đạt ngưỡng 25 - 40 triệu đồng/m2, vượt cả giá đất cho người sống tại một số khu vực. (Xem chi tiết)

Chung cư Athena Complex Xuân Phương băng rôn đỏ rực đòi 'sổ hồng'

Chung cư Athena Complex Xuân Phương (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) những ngày qua đang bị phủ kín băng rôn do cư dân phản đối Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379 (Công ty 379) không hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ("sổ hồng") đối với các căn hộ thuộc dự án sau nhiều lần lỡ hẹn.

Không chỉ “tố” chậm trễ cấp "sổ hồng", cư dân còn phản ánh việc chủ đầu tư tự ý thay đổi thiết kế, biến diện tích để xe tầng 1 thành các kiốt khiến cho công tác PCCC bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Thậm chí, chủ đầu tư không thực hiện đình chỉ các hoạt động kinh doanh tại tầng 1 theo chỉ đạo của quận. (Xem chi tiết)

Phát lộ nhiều sai phạm tại dự án tổ hợp khách sạn chậm 14 năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vừa có kết luận chỉ rõ Dự án xây dựng khách sạn và khu thương mại dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH Thanh Sơn tại phường Xuân Hòa, (TP Phúc Yên) có nhiều sai phạm như chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng và cấp phép xây dựng; chưa triển khai xây dựng công trình, chưa được giao đất, cho thuê đất...

"Việc dự án chậm tiến độ hoàn thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả đầu tư dự án, cũng như mục tiêu đóng góp của dự án đầu tư đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã được cấp có thẩm quyền cho phép", kết luận nêu rõ. (Xem chi tiết)