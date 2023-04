Thất vọng vì bãi đỗ xe thông minh chỉ là khu đất trống, dân chung cư căng băng rôn đòi tiện ích

Dự án The Legacy (số 106 Ngụy Như Kon Tum) có tổng diện tích khoảng 9.108m2 với 24 tầng nổi, 2 tầng hầm, tầng kỹ thuật, tum thang, 250 căn hộ.

Trước đây, dự án có tên là An Thịnh Luxury Tower do liên danh Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 và Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11 BQP) đầu tư xây dựng. Sau đó, Tổng Công ty Thành An đã hoàn toàn rút vốn và bán lại cho Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) cùng Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 làm chủ đầu tư xây dựng.

Tại thông báo số 96 ngày 10/6/2021, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 cam kết với cư dân rằng sẽ dự kiến hoàn thành thủ tục đề nghị điều chỉnh quy hoạch đối với hạng mục bể bơi và bãi đổ xe thông minh vào ngày 31/12/2021, dự kiến hoàn thành việc xin cấp phép xây dựng vào ngày 31/3/2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31/12/2022.