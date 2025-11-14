Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Căn hộ 150m2 rút ngắn hành lang để thêm diện tích sử dụng

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiện trạng căn hộ có hành lang quá dài, bếp bí bách, các phòng ngủ nhỏ và tổng thể không gian thiếu kết nối. Nhóm thiết kế của Mộc Xinh đã chọn cách tái cấu trúc toàn bộ mặt bằng, rút ngắn giao thông, mở rộng không gian sống và khơi gợi cảm xúc ở từng điểm dừng.

Bắt đầu từ lối hành lang chung dẫn vào phòng khách, Mộc Xinh tiến hành thu hẹp WC chung, chuyển một phần thành phòng kho. Cách làm này vừa rút ngắn điểm yếu hành lang dài đồng thời có thêm diện tích kho đa năng mà không làm mất đi công năng tổng thể của căn hộ.

a0603788.png
a0603764.png
a0603797.png

Tiếp theo, KTS cơ cấu lại diện tích và chia lại mặt bằng tường cụm khu vực bếp - Vệ sinh Master - phòng thay đồ Master nhằm mục đích mở rộng diện tích bếp, tối đa tầm nhìn và tạo dòng di chuyển hợp lý.

a0603830.png
a0603821.png
a0603827.png

Sau quá trình tái cấu trúc, bếp được mở rộng và có hình khối như một đảo lớn ngăn chia và liên kết các khối không gian chung và riêng. Mặt chính của bếp tiếp nối với phòng khách + bàn ăn và liên kết các không gian phụ trợ thông qua hai dãy hành lang chạy song song bên hông.

a0603739.png
a0603691.png
a0603712.png

Một điểm kết nối đồng thời cũng là biên giới ngăn chia vô cùng quan trọng không gian bếp với không gian phòng khách và phòng ăn là một đảo bar rất dài. Nó vừa đáp ứng khả năng mở rộng cho các hoạt động tại bếp, vừa là "mảng tường" ước lệ phân tách rõ đâu là giới hạn của không gian bếp.

a0603833.png
a0603848.png
a0603845.png

Với phòng ngủ phụ thứ hai, trong hiện trạng căn phòng quá nhỏ để đảm bảo cho chất lượng sống, Mộc Xinh chuyển phòng ngủ phụ thứ hai thành phòng làm việc đa năng với mảng cửa vòm kính, không chỉ thông khí cho phòng làm việc mà còn đóng vai trò như cổng ánh sáng tự nhiên cho khu vực hành lang tiền phòng của khối ngủ.

a0603466.png
a0603508.png
a0603526.png

Riêng phòng ngủ Master, chúng tôi cải tạo thêm không gian đệm trước khu vệ sinh cho cảm giác riêng tư và sang trọng hơn. Việc tạo ra những khoảng đệm trong các phòng ngủ riêng tư không chỉ là công việc tối ưu công năng mà thực tế đem tới tác dụng nhiều hơn cho việc mở rộng cảm giác thư giãn và giải phóng cảm xúc cho gia chủ.

a0603247.png
a0603274.png
a0603331.png
a0603316.png
a0603367.png

Bên cạnh việc cải tạo lại cấu trúc và phân bổ công năng khoa học hơn, Mộc Xinh còn tiến hành cải tạo và xây dựng lại chất cảm không gian cho căn hộ. Phong cách thiết kế chủ đạo được lựa chọn là Wabi-sabi pha Modern Rustic, khơi gợi cảm giác trang trọng nhưng giản dị, hiện đại nhưng vẫn có chiều sâu nhất định.

a0603658.png
a0603655.png
a0603679.png
a0603869.png
abb03436.png

Gia chủ không ưa hình thức bóng bẩy, hào nhoáng, chất thô mộc bất toàn sẽ đem lại nhiều hơn khả năng đồng điệu với tâm lý. Vì thế Mộc Xinh đưa ra quyết định khá táo bạo là xử lý hiệu ứng thô mộc tại 100% diện tường. Hiệu ứng được lựa chọn không quá xù xì thô nhám để tạo ra chất cảm cần thiết đồng thời đáp ứng sự thoải mái trong sử dụng.

Thúy Hiền
Mộc Xinh Designs
#căn hộ #thiết kế nội thất #tối ưu hóa không gian #Mộc Xinh #150m2 #tái cấu trúc #không gian sống

