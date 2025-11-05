Căn hộ 100m2 dung hòa phong cách Mid-century và yếu tố bản địa

TPO - Căn hộ tọa lạc tại khu Thảo Điền (TPHCM), nơi quy tụ cộng đồng dân cư cao cấp và nhịp sống tinh tế. Chủ nhân là một nữ Gen Z yêu nghệ thuật, đam mê tìm hiểu văn hóa và trân trọng giá trị thủ công truyền thống. Cô mong muốn sở hữu một tổ ấm ấm áp, thoải mái, hiện đại nhưng vẫn phản chiếu gu thẩm mỹ riêng.

Từ mong muốn đó, nhóm thiết kế lựa chọn phong cách Mid-century (phong cách cổ điển và hiện đại-pv) làm định hướng chủ đạo, khai thác vật liệu như một ngôn ngữ để thể hiện sự giao thoa giữa nét hoài cổ phương Tây và tinh thần bản địa Việt Nam.

Gạch gốm thủ công, gỗ và kim loại là 3 rường cột chính tạo nên cấu trúc thẩm mỹ cho toàn bộ công trình. Dòng gạch gốm được sản xuất theo phương pháp nung truyền thống bằng củi, mang màu sắc tự nhiên cùng những vệt loang và vết rạn ngẫu hứng. Bề mặt gạch giữ được nét thô mộc, phản chiếu với ánh sáng ở nhiều sắc độ khác nhau tại các thời điểm trong ngày tạo ra chiều sâu và sức sống cho không gian.

Sự chuyển tiếp giữa các vật liệu được xử lý tinh tế. Từ mảng tường gạch sang hệ sàn và nội thất, ở đó gỗ đóng vai trò kết nối tạo nên cảm giác liền mạch và ấm cúng. Các bề mặt gỗ mang tông nâu mật ong được xử lý giữ nguyên vân và sắc phản chiếu tự nhiên. Khi kết hợp cùng gạch gốm, gỗ như một nốt hài hòa tạo ra tổng thể cân bằng giữa tinh thần hiện đại và nét mộc gần gũi.

Bên cạnh đó, các chi tiết kim loại, chủ yếu bằng inox và thép sơn tĩnh điện xuất hiện ở khung đèn, tay nắm cửa và chân bàn góp phần hoàn thiện tổng thể mà không làm mất đi cảm giác nhẹ nhàng. Cách phối hợp này tôn lên ngôn ngữ Mid-century đặc trưng: giản lược, chính xác và tinh tế. Nhóm thiết kế duy trì nguyên tắc "ít mà đủ", đảm bảo mỗi chi tiết đều mang giá trị thẩm mỹ và công năng riêng.

Thi công căn hộ đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt ở khâu ốp lát gạch thủ công. Vì được sản xuất thủ công, các viên gạch thường chênh lệch nhẹ về kích thước và màu sắc nên cần được xử lý ốp lát tỉ mỉ từng mảng tường để đạt hiệu ứng đồng nhất. Hệ trần cong, chi tiết đặc trưng của phong cách Mid-century cũng được thi công cẩn trọng để tạo nên các đường bo mềm mại, liền mạch và chính xác.

Căn hộ sau khi hoàn thiện thể hiện rõ tinh thần của gia chủ: hiện đại, ấm áp và mang dấu ấn cá nhân. Mỗi vật liệu đều góp phần định hình cảm xúc không gian, vừa phản ánh thẩm mỹ của người trẻ Việt, vừa thể hiện sự trân trọng giá trị bản địa. Công trình không chỉ là nơi ở, mà còn là một tuyên ngôn thiết kế – nơi truyền thống và hiện đại cùng tồn tại hài hòa, tự nhiên và bền vững.