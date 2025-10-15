Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Cận cảnh ngôi đình cổ gần 300 tuổi 'khoác áo mới'

Thu Hiền

TPO - Sau hơn một năm trùng tu, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt - đình Hoành Sơn đã “khoác áo mới” nhưng vẫn giữ nguyên bản nét cổ kính.

Video: Đình Hoành Sơn - ngôi đình cổ chạm khắc đẹp nhất miền Trung "khoác áo mới"
tp-1.jpg
Đình Hoành Sơn﻿ (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) được xây năm 1763, tọa lạc trong khuôn viên rộng hơn 2.500 m2. Đình thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Người khởi xướng và chủ sự xây dựng là ông Đặng Thạc, cử nhân dưới triều Vua Lê Hiển Tông (1740-1786) thuộc dòng dõi thế tộc và có uy quyền nhất vùng.
﻿Đây là ngôi đình có nghệ thuật chạm khắc﻿ đẹp nhất miền Trung. Năm 1984, đình được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Năm 2017, công trình được Thủ tướng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt.
﻿tp-9.jpg
tp-8.jpg
Trải qua thời gian, đình xuống cấp, nhiều cấu kiện gỗ bị mục nát. Tháng 3/2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An khởi công dự án trùng tu, tôn tạo đình Hoành Sơn, kinh phí khoảng 24 tỷ đồng. Khuôn viên xung quanh được xây tường bao cao khoảng 2 m, trồng cây xanh trước cổng và bên hông phải của đình. Một số cấu kiện hư hỏng nặng, không thể phục hồi mới phải thay, còn lại vẫn giữ nguyên bản để đảm bảo nét cổ kính.
tp-13.jpg
Đại đình có 7 gian, 8 vì, 32 cột. Trong quá trình trùng tu, 4 cột đình bị hư hỏng nặng được thay mới hoàn toàn, 6 cột còn nguyên vẹn, 26 cột bị cắt, chắp, sửa một phần.
tp-19.jpg
tp-17.jpg
Phần xà ngang và hạ đình được giữ nguyên, một số hoành được thay mới. Với những cấu kiện gỗ bị mối mọt, thợ sẽ cắt bỏ phần hư hỏng, sau đó sử dụng khối gỗ tương ứng ghép vào bằng keo.
tp-6.jpg
tp-20.jpg
tp-24.jpg
tp-18.jpg
Phần xà ngang và hạ đình được giữ nguyên, một số hoành được thay mới. Với những cấu kiện gỗ bị mối mọt, thợ sẽ cắt bỏ phần hư hỏng, sau đó sử dụng khối gỗ tương ứng ghép vào bằng keo. Trên các cột đình xà ngang được chạm khắc hàng chục bức tranh gỗ, đề tài tứ linh (long, ly, quy, phượng), tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) truyền thống cùng các hoạt cảnh phản ánh cuộc sống xã hội lúc bấy giờ như vinh quy bái tổ, thi võ, chèo thuyền...
tp-4.jpg
Bức tranh mô tả hoạt cảnh chèo thuyền được thợ mộc làm mới. Trước đó bức tranh này bị mờ một số chi tiết, không rõ phần sóng nước bên dưới.
tp-5.jpg
Hai hình rồng chầu gắn trên các cột đình ở gần phía cửa ra vào được thiết kế cầu kỳ, tinh xảo, sau trùng tu trở nên bắt mắt.
tp-11.jpg
Ngoài phục dựng những hạng mục có trên nền cũ, lần trùng tu này, đình cũng khôi phục những chi tiết từng bị mất. Theo mô tả, đình có một chiếc tủ, qua thời gian bị mất đi. Hiện, thợ đã làm mới một chiếc tủ gỗ để trưng bày theo mô phỏng trong sách.
tp-10.jpg
Trước đây, các bậc cao niên đã chạm khắc sắc phong lên các tấm gỗ, gắn tại đình Hoành Sơn để lưu giữ. Sau trùng tu, sắc phong được sơn lại, làm nổi bật các dòng chữ.
tp-15.jpg
tp-16.jpg
Trước đây, các họa tiết rồng trên mái đình được làm bằng vỏ sò, vỏ hến. Khi phục dựng, thợ đã chạm khắc lại bằng xi măng, giữ nguyên phiên bản cũ.
tp-3-8938.jpg
tp-2.jpg
Một số ngói cũ ở mái đình còn tốt được giữ lại sử dụng, chỉ những tấm bị vỡ và hư hỏng nặng mới thay thế.
tp-27.jpg
tp-28.jpg
tp-26.jpg
Sau hơn một năm trùng tu, giữa tháng 9, công trình hoàn thành các hạng mục, được đưa vào sử dụng, đón khách trong và ngoài tỉnh tham quan.
Thu Hiền
#ngôi đình cổ #miền Trung #du lịch văn hóa #kiến trúc cổ #đình truyền thống #bảo tồn di tích #địa danh lịch sử

