Cận cảnh ngôi đình cổ gần 300 tuổi 'khoác áo mới'

TPO - Sau hơn một năm trùng tu, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt - đình Hoành Sơn đã “khoác áo mới” nhưng vẫn giữ nguyên bản nét cổ kính.
Trải qua thời gian, đình xuống cấp, nhiều cấu kiện gỗ bị mục nát. Tháng 3/2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An khởi công dự án trùng tu, tôn tạo đình Hoành Sơn, kinh phí khoảng 24 tỷ đồng. Khuôn viên xung quanh được xây tường bao cao khoảng 2 m, trồng cây xanh trước cổng và bên hông phải của đình. Một số cấu kiện hư hỏng nặng, không thể phục hồi mới phải thay, còn lại vẫn giữ nguyên bản để đảm bảo nét cổ kính.
Phần xà ngang và hạ đình được giữ nguyên, một số hoành được thay mới. Với những cấu kiện gỗ bị mối mọt, thợ sẽ cắt bỏ phần hư hỏng, sau đó sử dụng khối gỗ tương ứng ghép vào bằng keo. Trên các cột đình xà ngang được chạm khắc hàng chục bức tranh gỗ, đề tài tứ linh (long, ly, quy, phượng), tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) truyền thống cùng các hoạt cảnh phản ánh cuộc sống xã hội lúc bấy giờ như vinh quy bái tổ, thi võ, chèo thuyền...
Trước đây, các họa tiết rồng trên mái đình được làm bằng vỏ sò, vỏ hến. Khi phục dựng, thợ đã chạm khắc lại bằng xi măng, giữ nguyên phiên bản cũ.
Một số ngói cũ ở mái đình còn tốt được giữ lại sử dụng, chỉ những tấm bị vỡ và hư hỏng nặng mới thay thế.