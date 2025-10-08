Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

TPO - Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern.

Ý tưởng thiết kế Our Beloved Home như một “chiếc kén” ôm bọc lấy khối không gian thoáng đãng, mềm mại và tự nhiên bên trong được hình thành. KTS sẽ tạo kén bằng cách thay đổi toàn bộ layout cũ, tổ chức lại công năng và dùng Wabi Sabi kết hợp cùng Mid-Century Modern để cân bằng cảm xúc.

Với hiện trạng căn hộ mới bàn giao cùng tổ chức công năng không đáp ứng nhu cầu, KTS cùng gia chủ đồng thuận: Tháo dỡ, di chuyển và tái thiết toàn bộ hệ thống tường, trần, nền. Tái cấu trúc 2 phòng ngủ để mở rộng thêm khu tiểu cảnh nhỏ có vai trò như “mảng xanh trong nhà”. Tái thiết kế nhà vệ sinh Master thành hai vệ sinh. Một vệ sinh Master và một vệ sinh chung. Thiết kế bếp liên thông với đảo bếp - bàn ăn, khối bếp vừa là trung tâm kết nối, vừa đảm bảo phong thủy.

Trong khối tích 130m2, Our Beloved Home đã được tái cấu trúc:

Một phòng khách + bếp mở liên thông, đảo bếp kiêm bàn ăn, liên kết với khu tiểu cảnh nhỏ như “lá phổi xanh” của toàn bộ căn hộ. Đây sẽ là nơi gia đình cùng nấu ăn, trò chuyện, ngắm nhìn thành phố hoặc thực hiện những điều mà chỉ gia chủ mới hiểu hết ý nghĩa.

Một phòng ngủ master ấm cúng, giản lược, kết hợp vật liệu gỗ thô và tường hiệu ứng để đáp ứng chính xác mong muốn của chủ nhà.

Để cân bằng những thay đổi mạnh tay về mặt bằng, mở rộng trục ngang và cân đối trục dọc, các mảng miếng nhấn nhá như mảng gạch bông, gạch họa tiết,... giữ nguyên hiệu ứng bề mặt của phong cách Wabi Sabi được đưa vào. Vừa tạo những điểm chạm cảm xúc, vừa là điểm neo ngăn cách các khối nội thất một cách ước lệ.

Vì gia chủ thích sự thô mộc nhưng không quá xù xì, gồ ghề nên bên cạnh những chất liệu mang chất cảm Wabi Sabi, những đường nét gọn gàng của phong cách Mid-Century Morden đã được thêm để tăng tính mềm mại, chau chuốt cho nội thất gỗ. Sắc cam đất và họa tiết hình học được nhấn nhá để đem tới sự tương phản thú vị. Điều này mang lại hiệu quả tốt hơn cho thiết kế cá nhân hóa sâu sắc, mang lại cảm giác “thuộc về” chân thật và vi tế hơn cho gia chủ.