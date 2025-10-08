Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern.

Ý tưởng thiết kế Our Beloved Home như một “chiếc kén” ôm bọc lấy khối không gian thoáng đãng, mềm mại và tự nhiên bên trong được hình thành. KTS sẽ tạo kén bằng cách thay đổi toàn bộ layout cũ, tổ chức lại công năng và dùng Wabi Sabi kết hợp cùng Mid-Century Modern để cân bằng cảm xúc.

abb00680-enhanced-nr.jpg

Với hiện trạng căn hộ mới bàn giao cùng tổ chức công năng không đáp ứng nhu cầu, KTS cùng gia chủ đồng thuận: Tháo dỡ, di chuyển và tái thiết toàn bộ hệ thống tường, trần, nền. Tái cấu trúc 2 phòng ngủ để mở rộng thêm khu tiểu cảnh nhỏ có vai trò như “mảng xanh trong nhà”. Tái thiết kế nhà vệ sinh Master thành hai vệ sinh. Một vệ sinh Master và một vệ sinh chung. Thiết kế bếp liên thông với đảo bếp - bàn ăn, khối bếp vừa là trung tâm kết nối, vừa đảm bảo phong thủy.

abb00479-enhanced-nr.jpg
abb00638-enhanced-nr.jpg
abb00497-enhanced-nr.jpg
abb00458-enhanced-nr.jpg
abb00422-enhanced-nr.jpg

Trong khối tích 130m2, Our Beloved Home đã được tái cấu trúc:

Một phòng khách + bếp mở liên thông, đảo bếp kiêm bàn ăn, liên kết với khu tiểu cảnh nhỏ như “lá phổi xanh” của toàn bộ căn hộ. Đây sẽ là nơi gia đình cùng nấu ăn, trò chuyện, ngắm nhìn thành phố hoặc thực hiện những điều mà chỉ gia chủ mới hiểu hết ý nghĩa.

abb00936-enhanced-nr.jpg
abb00873-enhanced-nr.jpg
abb00671-enhanced-nr.jpg

Một phòng ngủ master ấm cúng, giản lược, kết hợp vật liệu gỗ thô và tường hiệu ứng để đáp ứng chính xác mong muốn của chủ nhà.

abb01052-enhanced-nr.jpg
abb01067-enhanced-nr.jpg
abb01031-enhanced-nr.jpg
abb01130-enhanced-nr.jpg

Để cân bằng những thay đổi mạnh tay về mặt bằng, mở rộng trục ngang và cân đối trục dọc, các mảng miếng nhấn nhá như mảng gạch bông, gạch họa tiết,... giữ nguyên hiệu ứng bề mặt của phong cách Wabi Sabi được đưa vào. Vừa tạo những điểm chạm cảm xúc, vừa là điểm neo ngăn cách các khối nội thất một cách ước lệ.

abb00542-enhanced-nr.jpg
abb00723-enhanced-nr.jpg
abb00876-enhanced-nr.jpg
abb01001-enhanced-nr.jpg
abb01007-enhanced-nr.jpg

Vì gia chủ thích sự thô mộc nhưng không quá xù xì, gồ ghề nên bên cạnh những chất liệu mang chất cảm Wabi Sabi, những đường nét gọn gàng của phong cách Mid-Century Morden đã được thêm để tăng tính mềm mại, chau chuốt cho nội thất gỗ. Sắc cam đất và họa tiết hình học được nhấn nhá để đem tới sự tương phản thú vị. Điều này mang lại hiệu quả tốt hơn cho thiết kế cá nhân hóa sâu sắc, mang lại cảm giác “thuộc về” chân thật và vi tế hơn cho gia chủ.

Thúy Hiền
Mộc Xinh Designs
#căn hộ nhỏ #cải tạo căn hộ #BRG Diamond Residence #Wabi Sabi #Mid-Century Modern #thiết kế nội thất

Cùng chuyên mục