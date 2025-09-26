Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Cách tra cứu danh sách đối tượng bị truy nã trên toàn quốc qua ứng dụng VNeID

Sơn Trần

HHTO - Dưới đây là hướng dẫn cách xem danh sách đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc thông qua ứng dụng VNeID, để kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin.

Ứng dụng VNeID (Ví điện tử Quốc gia) không chỉ giúp người dân thực hiện các giao dịch hành chính mà còn cung cấp tính năng tra cứu thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã. Việc tra cứu thông tin truy nã qua ứng dụng VNeID giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra các thông tin cần thiết về các đối tượng theo dõi mà không cần phải đến cơ quan công an. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu thông tin truy nã trên ứng dụng VNeID.

Bước 1: Tải và mở ứng dụng VNeID

Trước tiên, bạn cần tải và cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại của mình. Ứng dụng này có sẵn trên cả hai nền tảng iOS và Android.

  • Với người dùng iOS: Truy cập App Store, tìm kiếm “VNeID” và nhấn Tải.
  • Với người dùng Android: Truy cập Google Play Store, tìm kiếm “VNeID” và nhấn Cài đặt.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản VNeID

Sau khi cài đặt xong, mở VNeID và đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn sẽ cần đăng ký một tài khoản mới.

Bước 3: Truy cập vào mục “Thông tin truy nã”

Khi đã đăng nhập thành công, trên màn hình chính của ứng dụng, bạn sẽ thấy các mục như Thông tin cá nhân, Dịch vụ công, Thông tin truy nã... Để tra cứu thông tin truy nã, bạn cần chọn mục “Thông tin truy nã”.

Bước 4: Nhập thông tin cần tra cứu

Trong mục “Thông tin truy nã”, bạn có thể nhập các thông tin để tra cứu các đối tượng bị truy nã. Các thông tin bạn có thể nhập bao gồm:

  • Họ tên: Nhập tên đầy đủ của đối tượng cần tra cứu.
  • Số CMND/CCCD: Nhập số CMND hoặc CCCD của đối tượng (nếu có).
  • Các thông tin khác: Cung cấp các thông tin bổ sung như ngày sinh hoặc nơi sinh để kết quả tra cứu chính xác hơn.

Bước 5: Kiểm tra kết quả tra cứu

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn “Tra cứu” để tìm kiếm thông tin truy nã của đối tượng. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả liên quan đến đối tượng truy nã nếu có.

Bước 6: Xác nhận thông tin và báo cáo

Khi có kết quả tra cứu, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về đối tượng truy nã. Nếu bạn phát hiện đối tượng mình tra cứu có liên quan đến một vụ việc, bạn có thể liên hệ với cơ quan công an để báo cáo.

cover.jpg
Sơn Trần
#tra cứu truy nã #VNeID #danh sách truy nã #ứng dụng di động #cơ quan chức năng

Cùng chuyên mục