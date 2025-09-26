Cách tra cứu danh sách đối tượng bị truy nã trên toàn quốc qua ứng dụng VNeID

Dưới đây là hướng dẫn cách xem danh sách đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc thông qua ứng dụng VNeID, để kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin.

Ứng dụng VNeID (Ví điện tử Quốc gia) không chỉ giúp người dân thực hiện các giao dịch hành chính mà còn cung cấp tính năng tra cứu thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã. Việc tra cứu thông tin truy nã qua ứng dụng VNeID giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra các thông tin cần thiết về các đối tượng theo dõi mà không cần phải đến cơ quan công an. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu thông tin truy nã trên ứng dụng VNeID.

Bước 1: Tải và mở ứng dụng VNeID

Trước tiên, bạn cần tải và cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại của mình. Ứng dụng này có sẵn trên cả hai nền tảng iOS và Android.

Với người dùng iOS: Truy cập App Store, tìm kiếm “VNeID” và nhấn Tải.

Với người dùng Android: Truy cập Google Play Store, tìm kiếm “VNeID” và nhấn Cài đặt.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản VNeID

Sau khi cài đặt xong, mở VNeID và đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn sẽ cần đăng ký một tài khoản mới.

Bước 3: Truy cập vào mục “Thông tin truy nã”

Khi đã đăng nhập thành công, trên màn hình chính của ứng dụng, bạn sẽ thấy các mục như Thông tin cá nhân, Dịch vụ công, Thông tin truy nã... Để tra cứu thông tin truy nã, bạn cần chọn mục “Thông tin truy nã”.

Bước 4: Nhập thông tin cần tra cứu

Trong mục “Thông tin truy nã”, bạn có thể nhập các thông tin để tra cứu các đối tượng bị truy nã. Các thông tin bạn có thể nhập bao gồm:

Họ tên: Nhập tên đầy đủ của đối tượng cần tra cứu.

Nhập tên đầy đủ của đối tượng cần tra cứu. Số CMND/CCCD : Nhập số CMND hoặc CCCD của đối tượng (nếu có).

: Nhập số CMND hoặc CCCD của đối tượng (nếu có). Các thông tin khác: Cung cấp các thông tin bổ sung như ngày sinh hoặc nơi sinh để kết quả tra cứu chính xác hơn.

Bước 5: Kiểm tra kết quả tra cứu

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn “Tra cứu” để tìm kiếm thông tin truy nã của đối tượng. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả liên quan đến đối tượng truy nã nếu có.

Bước 6: Xác nhận thông tin và báo cáo

Khi có kết quả tra cứu, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về đối tượng truy nã. Nếu bạn phát hiện đối tượng mình tra cứu có liên quan đến một vụ việc, bạn có thể liên hệ với cơ quan công an để báo cáo.