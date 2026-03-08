Cách nào tránh 'sập bẫy' giao dịch ngân hàng trên mạng?

TPO - Thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của nền kinh tế số, giúp giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sự bùng nổ của tài chính số mang lại tiện ích vượt trội nhưng cũng đặt người dùng trước những rủi ro về an ninh mạng ngày càng tinh vi, không ít người dân đã trở thành nạn nhân...

Từ 9h30 sáng nay (8/3), tại TPHCM, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Hội thảo “Giao dịch ngân hàng an toàn trên không gian mạng”.

Tham gia hội thảo có các chuyên gia đầu ngành, các nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp và đông đảo các bạn sinh viên. Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc nhận diện vấn đề, mà còn đưa ra những kiến nghị và giải pháp cụ thể, khả thi, có thể áp dụng ngay trong thực tiễn.

Bảo vệ tài chính cá nhân trong môi trường số không chỉ là trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ, của cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi người dùng. Khi mỗi cá nhân nâng cao nhận thức và hành động đúng sẽ cùng nhau tạo nên một cộng đồng số văn minh và an toàn hơn.