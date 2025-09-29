Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cách chính quyền một xã vùng cao vận hành nguồn nước tự nhiên tiết kiệm và bình đẳng

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
TPO - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND xã Pa Tần, Lai Châu đã phối hợp cùng người dân tu sửa, cải tạo hệ thống dẫn nước, giúp bà con bản Nậm Sảo 2 có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Trước đây, dù đã có đường ống dẫn nước, gia đình chị Thào Thị Dí, bản Nậm Sảo 2, xã Pa Tần (Lai Châu) vẫn phải tự kéo nước từ khe núi về. Nguồn nước ít ỏi, khi có khi không, phân bổ không đều khiến những hộ dưới hạ nguồn luôn trong cảnh thiếu thốn nước sinh hoạt. “Nhiều ngày không có nước để nấu ăn, chúng tôi đi làm nương về cũng chẳng có nước tắm giặt, chỉ thay quần áo rồi đi ngủ, khổ lắm”, chị Dí chia sẻ.

Không riêng gia đình chị Dí, nhiều năm qua, thiếu nước sinh hoạt trở thành nỗi ám ảnh chung của nhiều hộ dân trong bản. Nguồn nước không chỉ không đủ dùng trong ăn uống, tắm giặt, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, chăn nuôi - những sinh kế chính của bà con.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, chính quyền xã Pa Tần đã chủ động rà soát tình hình từng bản, lắng nghe phản ánh của người dân. Trước thực trạng khan hiếm nước ở Nậm Sảo 2, chính quyền xã đã đứng ra vận động, huy động lực lượng cùng bà con tu sửa, củng cố hệ thống đường ống dẫn nước, đồng thời lắp đặt công tơ riêng cho từng hộ. Mức chi phí được thống nhất là 2.000 đồng/m3 - vừa đủ để duy trì hoạt động quản lý chung, vừa phù hợp với điều kiện của người dân.

Ông Lầu A Tình, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Pa Tần cho biết, đường ống dẫn nước từ suối về bản đã có từ lâu, nhưng do việc sử dụng không đồng đều nên nhiều hộ ở hạ nguồn thường xuyên thiếu nước sạch. Thực trạng này kéo dài nhiều năm nay.

Người dân bản Nậm Sảo 2 hạnh phúc khi có nước sạch dùng.

Để khắc phục, chính quyền địa phương áp dụng việc thu tiền theo khối lượng sử dụng, với mức 2.000 đồng/m3. Số tiền này được đưa vào quỹ của bản, dùng để tu bổ, sửa chữa đường ống; phần dư chi cho các việc chung của cộng đồng.

“Giải quyết tình trạng thiếu nước là ưu tiên hàng đầu, vì đây là bức xúc lớn của người dân. Chúng tôi đã bàn nhiều giải pháp, trong đó có việc hướng dẫn bà con dùng nước khoa học, hợp lý. Nhờ vậy, bà con vừa có nước sinh hoạt hàng ngày, vừa có điều kiện trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn để cải thiện thu nhập”, ông Tình nói.

10046.jpg
Công tơ nước được chính quyền xã lắp thêm cho người dân.

Ông Giàng A Thể, Bí thư Chi bộ bản Nậm Sảo 2 cho biết: “Nhờ sự tuyên truyền, vận động của Đảng uỷ xã, bà con đã đồng thuận tu sửa đường nước, lắp công tơ cho từng hộ. Đến nay, toàn bộ gia đình trong bản đều có nước sinh hoạt ổn định”.

Hiện nay, bản Nậm Sảo 2 có 54 hộ dân với 322 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Gần 2 tháng nay, nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, những bức xúc kéo dài nhiều năm về nước sinh hoạt đã được tháo gỡ.

Trẻ nhỏ được tắm rửa sạch sẽ, người già có điều kiện sinh hoạt vệ sinh hơn, sản xuất trong bản cũng khởi sắc. Chính quyền địa phương cũng hướng dẫn người dân trồng rau tại vườn, giúp cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe và năng suất lao động của bà con nơi đây.

Từ những nếp nhà vốn quen cảnh thiếu nước, nay dòng nước sạch đã chảy về, mở ra khởi đầu cho cuộc sống đủ đầy và ấm áp hơn nơi bản làng vùng biên cương.

Xã Pa Tần mới, tỉnh Lai Châu là xã vùng cao biên giới, giáp với Trung Quốc, thuộc diện khó khăn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nậm Ban, Trung Chải và Pa Tần cũ, chủ yếu là đồng bào dân tộc các dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Mảng, Thái...

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
