Các 'điểm nóng' đăng kiểm tại Hà Nội, TPHCM hiện ra sao?

TPO - Ngày 30/1, tại Hà Nội có 1.061 phương tiện kiểm định, trong khi đó tại TPHCM có 860 xe. Các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, TPHCM hiện đã "hạ nhiệt", không còn cảnh quá tải, xếp hàng dài chờ kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa báo cáo nhanh Bộ GTVT về tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội và TPHCM tính đến ngày 30/1/2023.

Theo đó, tính đến 17h ngày 30/1, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Trong số 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động, có 29 trung tâm liên quan đến sai phạm và đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm dừng do không đủ điều kiện theo Nghị định 139/2028/NĐ-CP.

Tại Hà Nội, báo cáo của các trung tâm đăng kiểm cho hay, tại thời điểm 17h ngày 30/1 đã hết xe (không có xe phải chờ).

Trong ngày các phương tiện đến đều, không có hiện tượng ùn ứ khi vào kiểm định. Số lượng cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong ngày của các trung tâm đăng kiểm khu vực TP Hà Nội là 1.061 phương tiện.

Tại TPHCM, đang có 12 trung tâm hoạt động (với 35 dây chuyền) và 7 trung tâm dừng hoạt động (với 13 dây chuyền). Ngày 30/1/2023, từ 17h, các trung tâm đã hết xe (không có xe phải chờ). Trong ngày các phương tiện đến kiểm định không còn hiện tượng ùn ứ và một số Trung tâm lượng xe đến kiểm định ở mức thấp. 860 xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong ngày.

Trước đó, ngày đầu làm việc năm mới vài ngày trước, nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội tái diễn lại cảnh xe xếp hàng đi đăng kiểm.

Thời gian qua, Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp giảm ùn tắc tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới như: Tăng thời gian làm việc của trung tâm từ 6h - 21h, mở cửa cả ngày nghỉ...

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng ban hành nhiều văn bản để phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tổ chức tốt việc kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện, cơ quan công an các tỉnh, thành phố đã và đang tiếp tục mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác tại các đơn vị đăng kiểm.

Hơn một tháng qua, công an các tỉnh, thành đồng loạt điều tra sai phạm trong kiểm định xe cơ giới, nhiều trung tâm phải đóng cửa.

Riêng Công an TP HCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với 89 bị can về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác và sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hai người có chức vụ cao nhất trong vụ án là ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng) và ông Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, bị bắt về hành vi nhận hối lộ.