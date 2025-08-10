Ca sĩ bí ẩn Hồ Văn Cường

TP - Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, cha đẻ của loạt “hit” gắn với tên tuổi Đan Trường, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng nói: “Riêng về Hồ Văn Cường, tôi viết cả cuốn sách cũng được”. Trong điện thoại của anh chứa đầy ảnh của chàng ca sĩ trẻ gốc miền Tây. Cha đẻ ''Người về cuối phố'' bật mí: “Đó chỉ là một phần trong kho tàng ảnh Hồ Văn Cường mà tôi đang có”.

Hồ Văn Cường và gia đình Xanh Đọt Chuối. Ảnh: Gia đình XĐC cung cấp.

Mạnh mẽ đứng dậy sau biến cố

Trong làng văn nghệ, có những nghệ sĩ không dùng nghệ danh. Trước khi đăng quang hoa hậu, Nguyễn Thị Huyền đã đóng phim. Cô thủ vai Hương, vai chính trong phim điện ảnh Thời xa vắng của đạo diễn Hồ Quang Minh.

Lúc ấy, cô đã không dùng nghệ danh. Hồ Văn Cường cũng vậy. Chàng ca sĩ Gen Z dùng tên khai sinh. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nhận xét: “Hồ Văn Cường có nét giống tôi hồi trẻ. Vì hai chú cháu đều miền Tây, chân chất và… dễ thương”. Tác giả của loạt ca khúc ăn khách một thời kể: “Gặp tôi lần đầu thì Cường chào chú. Tôi nói tôi còn trẻ lắm nên Hồ Văn Cường gọi là “anh chú” Nguyễn Nhất Huy”.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy (trái) và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ảnh: Nguyễn Nhất Huy cung cấp.

Tên tuổi Nguyễn Nhất Huy ghi dấu ấn sâu đậm ở thời rực rỡ của Làn sóng xanh, với những nhạc phẩm ăn khách: Bờ bến lạ, Đêm cô đơn, Người về cuối phố… Nhưng ca khúc “ăn tiền” của nhạc sĩ sinh năm 1975 lại là Người thầy: “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi/Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, soi sáng bước em trong cuộc đời…”



Người thầy từng phủ sóng qua giọng ca Cẩm Ly. Tháng 1 năm 2022, chàng tân sinh viên ngành Marketing Hồ Văn Cường đã hát lại ca khúc này tại sân khấu Trường Đại học Hoa Sen - nơi cậu sẽ gắn bó suốt 4 năm trời. Video quay lại màn trình diễn của Hồ Văn Cường lan toả trên mạng xã hội, chạm vào trái tim của các bà, các mẹ, các chị…

Nhiều phụ nữ bình luận rằng: Họ rưng rưng nước mắt khi nghe Cường hát Người thầy. Bao nhiêu sóng gió, ồn ào tưởng sẽ nhấn chìm một người trẻ mới chập chững vào đời nhưng bằng một năng lượng thần kỳ nào đó, Hồ Văn Cường đã trở lại, cất lên tiếng ca tri ân những người lái đò thầm lặng.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đánh giá: “Hồ Văn Cường có thể nói là phiên bản nam hát bài Người thầy hay nhất với phong cách của một học sinh hát về thầy, đúng như tâm trạng tôi khi viết ra ca khúc này”.

Nhạc sĩ gốc miền Tây cũng nhận xét: “Giọng Hồ Văn Cường mộc và chân chất, không nhiều kỹ thuật như ca sĩ được đào tạo từ Nhạc viện nhưng có cái hồn mà không phải ca sĩ nào cũng có. Trong dòng ca khúc có màu sắc Nam bộ hiện nay thì Hồ Văn Cường là ca sĩ được chú ý nhất bởi giọng hát gây xúc động nhiều người.

Sau Người thầy Hồ Văn Cường đã tái xuất thường xuyên trên sân khấu ca nhạc. Song song với việc học ở trường, Cường tranh thủ đi hát và tạo ra “cú hích” bất ngờ ở sân khấu nhạc trữ tình quê hương, nhạc bolero. Bất cứ phòng trà nào, sân khấu nào có sự xuất hiện của Hồ Văn Cường đều trở nên sôi động bởi lực lượng fan đặc biệt, gồm rất đông các chị, các mẹ, cô, dì…

Không một ngôi sao nào ở làng giải trí Việt có đông fan là phụ nữ trưởng thành và có tuổi như Hồ Văn Cường. Họ theo chân Hồ Văn Cường bay các “sô” lớn, nhỏ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Trong những đêm nhạc Hồ Văn Cường chỉ góp mặt với tư cách khách mời, gia đình Xanh Đọt Chuối (lực lượng fan của Cường) vẫn nhiệt tình đến cổ vũ, không để “cậu út” của họ cô đơn. Họ đi đến đâu sân khấu rực màu xanh đọt chuối đến đó.

Live show Người tình và quê hương của danh ca hải ngoại Như Quỳnh, tổ chức ở Nhà hát Hoà Bình hồi đầu năm, có chục vé VIP giá 10 triệu đồng/vé thì fan Hồ Văn Cường đã “vợt” 6-7 chiếc. Những hạng vé khác cũng thu hút đông fan Hồ Văn Cường, đến mức MC của đêm nhạc, “Giáo sư” Cù Trọng Xoay phải dành ít phút trên sân khấu để hỏi thăm nhà Đọt Chuối.

Mặc cho Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Em xinh say hi hô mưa tạo gió trên thị trường nhạc Việt, fan Hồ Văn Cường vẫn chỉ biết đến Idol của lòng mình.

Kim Khoa, người phụ nữ miền Tây dù bận rộn với công việc kinh doanh vẫn có mặt trong hầu hết các “sô” lớn, nhỏ của Hồ Văn Cường suốt mấy năm nay. Không chỉ bay “sô”, chị luôn có quà tặng “cậu út”, khi thì chị tặng 1 chỉ vàng, lúc tặng một bao lì xì.

Đêm chủ nhật, 10/8, Hồ Văn Cường diễn tại Hà Nội, chị Kim Khoa đã mua vé máy bay khứ hồi và tặng Cường bao lì xì 5 triệu đồng: “Từ tháng 3 năm 2022 đến giờ tôi theo Cường suốt. Không nhớ nổi đã đi bao nhiêu sô. Cứ đến sô của Cường tôi lại mua vé và chuẩn bị quà tặng. Chỉ riêng năm 2024, tôi vắng 3 sô liên tục vì đi du lịch nước ngoài”.

Người phụ nữ miền Tây chia sẻ: “Trước giờ tôi không đi nghe nhạc, không thần tượng ca sĩ nào cả. Hồ Văn Cường là ca sĩ duy nhất khiến tôi đu sô, tôi rất thích giọng hát Hồ Văn Cường và rất thương mến Hồ Văn Cường”. Trong gia đình Xanh Đọt Chuối còn có những fan thầm lặng ủng hộ giọng ca Người thầy. Một phụ nữ làm kinh doanh ở Đà Nẵng luôn mua vé VIP trong những đêm nhạc của Hồ Văn Cường. Khi bận công tác nước ngoài, chị vẫn mua vé để tặng lại bạn bè, nhờ họ đến xem và cổ vũ “cậu út” thay chị. Chị cũng nhờ người khác gửi quà tặng tới Hồ Văn Cường song nhất định không để lộ tên.

Hồ Văn Cường tập nhạc cùng ca sĩ Như Quỳnh. Ảnh: FB Như Quỳnh

Giải mã tình yêu

Hồ Văn Cường vướng ồn ào năm 2021, khi nam ca sĩ ở tuổi 18. Làn sóng chỉ trích Hồ Văn Cường càng dữ dội bao nhiêu, lại càng nhiều người giang tay chở che Hồ Văn Cường bấy nhiêu. Bởi sai hay đúng chỉ người trong cuộc biết nhưng không nên tấn công một người trẻ tuổi mới bước vào đời.

Bầu Thuỵ, danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn… và hơn hết là rất nhiều các bà, các mẹ, các chị, các anh, các chú đã chở che Hồ Văn Cường. Họ vốn thương Cường từ thuở nam ca sĩ mới 12 tuổi. Hình ảnh cậu bé miền Tây cất giọng hát ngọt ngào trong những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ trên sân khấu Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên, 2016, đốn tim lực lượng khán giả đã qua thời thanh xuân rực rỡ.

Giông bão xảy ra, các bà, các mẹ, các chị… chung tay bảo vệ Cường, hình thành gia đình Xanh Đọt Chuối lớn mạnh, mà Cường chính là “út cưng” trong gia đình ấy. Thành viên trong gia đình Xanh Đọt Chuối, Hoàng Luân, sinh năm 1983, kỹ sư công nghệ thông tin, cho biết: “Chính tình yêu đối với bé Cường là chất keo kết dính mọi người. Một tập thể tự phát sẽ rất nhiều thứ phát sinh. Nhưng mọi việc đều lấy lợi ích của bé làm kim chỉ nam. Cái gì tốt nhất cho “bé” thì sẽ thống nhất lựa chọn”.

Số tiền Hồ Văn Cường được fan tặng sau mỗi đêm diễn luôn là đề tài gây “sốt”. Hoàng Luân lý giải: “Fan của Hồ Văn Cường phổ biến ở độ tuổi 40 -60. Lì xì cho con để con thích gì thì tự mua hay muốn làm gì thì con có điều kiện để làm. Trước đây, các cô hay tặng trang phục nhưng sau này thấy Hồ Văn Cường có sự cách tân trang phục nên gia đình Xanh Đọt Chuối không tặng trang phục nữa chỉ lì xì để Cường chủ động”. Hoàng Luân thường giữ vai trò livestream trong những buổi diễn của Hồ Văn Cường để những fan không có điều kiện xem trực tiếp được thưởng thức. Anh cho rằng, fan của Hồ Văn Cường không chỉ toàn những quý bà, quý ông giàu có, có những người vẫn đang vất vả mưu sinh nhưng sự từng trải đã khiến họ có hành động ủng hộ “Idol” thiết thực. Mới có chuyện Cường được tặng bó hoa kết bằng tiền trị giá 120 triệu đồng hay được tặng cả cây vàng SJC 9999. Theo Hoàng Luân, “út cưng” của gia đình Xanh Đọt Chuối chưa mua nhà ở thành phố. Anh tiết lộ: “Hồ Văn Cường đang nuôi 2 cháu, là con của chị. Hàng ngày Cường đưa cháu đi học vào buổi sáng, chiều đón cháu tan trường. Mẹ Hồ Văn Cường ở nhà trông cháu, làm nội trợ. Ba làm bảo vệ. Thu nhập chính trong gia đình từ Hồ Văn Cường. Hai cháu của Hồ Văn Cường rất ngoan và nghe lời câu. Thỉnh thoảng đi “sô” Cường vẫn mang các cháu theo”.

Ở tuổi 22, chuyện tình cảm của Cường vẫn là dấu hỏi với người hâm mộ, dù nam ca sĩ thường hát những ca khúc thất tình. Anh vừa cho ra mắt 2 lyric video (video có lời bài hát hiển thị trên màn hình) Nỗi buồn hoa phượng và Liên khúc mưa. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nói: “Hồ Văn Cường thuộc dạng “ca sĩ bí ẩn”. Tôi tiếp cận Hồ Văn Cường bấy nhiêu lần, cũng là dạng đặc biệt lắm rồi, vì Hồ Văn Cường không chịu gặp ai cả”. Fan của Hồ Văn Cường lại thấy: “Hồ Văn Cường kín tiếng cũng hay. Chuyện cũ nhất định phải lắng. Một bàn tay vỗ không thể kêu. Cường bây giờ chỉ lo học, lo hát, không phát ngôn bất cứ thứ gì”. Người này bật mí: “Hồ Văn Cường nhận quà của fan trong các đêm diễn. Nhưng không nhận những đóng góp của fan cho các dự án âm nhạc. Với công việc, Cường muốn độc lập hoàn toàn, làm cái gì thì tự chuẩn bị kinh tế và kế hoạch. Mọi người cố tình gửi giúp Cường sẽ gửi trả lại. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Cường hay làm thiện nguyện nhưng không thích công khai chuyện này”.

Sau ồn ào, Hồ Văn Cường chọn đi trên đôi chân của chính mình trong hoạt động nghệ thuật, lặng lẽ tiến từng bước một. Nhiều khán giả thường so sánh Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường. Bởi cả hai ca sĩ cùng sinh năm 2003, cùng nổi tiếng nhờ gameshow nhí, cùng hát dân ca trữ tình. Nhưng Phương Mỹ Chi có những cú “lột xác”, bứt phá ngoạn mục. Cô bé hát dân ca ngày nào đã chuyển sang nhạc trẻ, tự tin mang chuông đi đánh xứ người và tạo tiếng vang, cô cũng gia nhập “Em xinh say hi”, trong khi Hồ Văn Cường vẫn chung thuỷ với Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Sa mưa giông, Buồn con sáo sậu, Người ơi đừng bỏ quê… (Đôi khi, anh cũng đổi “món” với nhạc Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Nhất Huy hay một vài ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động). Nhưng fan Hồ Văn Cường không sốt ruột. Lực lượng fan giàu kinh nghiệm sống luôn tạo không khí thoải mái cho thần tượng của mình lao động và sáng tạo nghệ thuật. Họ rất biết đợi chờ.