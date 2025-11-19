Cả lớp lên món, ShopeeFood lên deal mời tiệc 20.11: Lớp càng đông, deal càng to

Bữa tiệc tri ân thầy cô hay họp lớp cùng bạn bè dịp 20.11 này sẽ thêm phần rộn ràng khi có ShopeeFood khao tiệc. Từ món ngon vị đỉnh đến ưu đãi ngập tràn như “lớp càng đông, deal càng to”, loạt thương hiệu “quốc dân” giảm 50%..., ShopeeFood sẵn sàng cùng bạn lên món thả ga mà chẳng ngại vượt ngân sách.

Đối với học sinh, sinh viên, ngày 20.11 không chỉ là dịp đặc biệt để gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, mà còn là cơ hội tuyệt vời để cả lớp cùng nhau tổ chức một bữa tiệc liên hoan, gắn kết tình bạn bằng những kỷ niệm đáng nhớ. Bắt nhịp mùa lễ tri ân, ShopeeFood tung loạt ưu đãi hấp dẫn giúp lớp bạn có thể mở tiệc thịnh soạn, rộn rã tiếng cười mà vẫn vừa túi tiền.

ShopeeFood khuấy động không khí ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 với vô vàn deal ngon khó cưỡng.

Rủ hội đặt đơn nhóm, mượt từ chọn món đến chốt đơn

Một trong những cửa ải khó nhằn của việc tổ chức tiệc liên hoan tại lớp không phải là chọn quán, mà là thống nhất danh sách đặt món. Người thích ăn cay, người không ăn hành, người lại muốn thêm topping… Sự khác biệt trong khẩu vị khiến việc đặt món trở thành bài toán đau đầu. Hơn nữa, trước hàng loạt yêu cầu khác nhau, người phụ trách đặt món lắm lúc cũng “toát mồ hôi hột” vì phải liên tục ghi chú, kiểm tra và đối chiếu, vừa mất thời gian, vừa dễ xảy ra nhầm lẫn.

Thế nên, đừng để những rắc rối ấy cản bước niềm vui mở tiệc dịp 20.11 này, bởi ShopeeFood đã mang đến giải pháp nhanh gọn với tính năng đặt đơn nhóm. Chỉ cần mở ứng dụng, chọn quán và nhấn “Đơn nhóm”, hệ thống sẽ tạo ngay một đường link để bạn gửi vào nhóm lớp. Mỗi thành viên chỉ việc bấm vào link, tự chọn món và ghi chú theo ý thích; mọi lựa chọn sẽ hiển thị rõ ràng theo từng người, giúp việc theo dõi trở nên nhanh chóng và chính xác.

Khi mọi người đã chọn xong, người tạo nhóm chỉ cần nhấn “Giao hàng” và chờ đợi bàn tiệc được giao đến tận lớp. Đặc biệt, hệ thống còn hỗ trợ tự động chia hóa đơn sau khi hoàn tất đặt hàng, giúp mỗi thành viên biết chính xác số tiền mình cần thanh toán. Nhờ đó, toàn bộ quá trình đặt món trở nên thuận tiện và mượt mà hơn bao giờ hết.

Mỗi người một ý khi đặt món, nhưng cả làng vẫn cùng vui nhờ tính năng đặt đơn nhóm trên ShopeeFood.

Để thêm khuấy động không khí mùa tri ân, ShopeeFood còn tung ưu đãi “Lớp càng đông, deal càng to” dành riêng cho những ai sử dụng tính năng đặt đơn nhóm. Theo đó, đơn hàng sẽ tự động áp dụng ưu đãi tương ứng với số lượng thành viên tham gia, với mức giảm từ 5.000 đồng đến 25.000 đồng. Bật mí là nhóm càng đông, ưu đãi càng hời đấy nhé!

Với sự tiện lợi và trải nghiệm mượt mà, tính năng đặt đơn nhóm trên ShopeeFood nhanh chóng chinh phục giới trẻ. Ngay cả những gương mặt quen thuộc như Ruby Bảo An, Mai Trí Thức, Hạnh Vy cũng không bỏ lỡ cơ hội rủ rê hội bạn họp lớp, vừa tám chuyện rôm rả, vừa chốt đơn siêu nhanh: không tranh cãi, không chờ đợi mà vẫn hợp gu từng người.

Ưu đãi “vuýp” lên sàn, tiệc rộn ràng lên mâm

Không chỉ khao mời đơn nhóm, ShopeeFood còn khiến đại tiệc 20.11 thêm phần thịnh soạn với loạt ưu đãi hấp dẫn giảm đến 50% từ các thương hiệu ẩm thực được giới trẻ săn đón. Bạn muốn thưởng thức gà rán giòn rụm, có ngay Popeyes với deal mua 1 tặng 1, hoặc nhập mã SPFPOPEYES80 để giảm tối đa 80.000 đồng cho đơn từ 160.000 đồng. Nếu bạn mê trà sữa, Phúc Long dọn sẵn combo 3 ly chỉ 119.000 đồng, lại còn có thể nhập mã INDIPL40 giảm 14% (tối đa 40.000 đồng) cho đơn từ 79.000 đồng.

Muốn đổi vị với những món mới lạ cũng không khó, bởi ShopeeFood đã chuẩn bị loạt mã giảm giá siêu hot: 2011SIEUDEAL25 giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 25.000 đồng, mã 2011SIEUDEAL121 giảm 30% (tối đa 121.000 đồng) cho đơn từ 100.000 đồng. Và nếu bạn chuẩn bị cho một bữa tiệc đông người hơn nữa thì đã có mã 2011SIEUDEAL211 giảm 25% (tối đa 211.000 đồng) cho đơn từ 60.000 đồng và mã 2011SIEUDEAL1211 giảm 20% (tối đa 1.211.000 đồng) cho đơn từ 30.000 đồng.

Từ deal thương hiệu giảm 50%, đến loạt mã giảm giá “xinh yêu”, ShopeeFood sẵn sàng cùng bạn bung xõa dịp 20.11.

Nhờ vậy, thực đơn 20.11 của hội “cắp sách đến trường” bỗng đa dạng như bàn tiệc buffet: muốn ăn món gì có món đó, chỉ cần mở ShopeeFood là cả thế giới món ngon lập tức điểm danh đầy đủ.

Với ShopeeFood, bữa tiệc liên hoan tri ân thầy cô, gắn kết bạn bè nằm gọn trong vài thao tác chạm. Để tiết kiệm thời gian lẫn chi phí, đừng quên sử dụng tính năng đặt đơn nhóm, gọi món thật nhanh, chốt đơn thật gọn, rồi tha hồ tận hưởng loạt ưu đãi siêu hời dành riêng cho dịp 20.11 này.