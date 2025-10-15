BV Đa khoa vùng Tây Nguyên nói gì về vụ người nhà bệnh nhân tố bác sĩ tắc trách?

TPO - Nhận thấy kết quả chụp CT của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khác với một bệnh viện tư nhân, người nhà bệnh nhân đã chất vấn bác sĩ. Đồng thời, người nhà đề nghị lãnh đạo bệnh viện xem xét khả năng bác sĩ tắc trách.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã thông tin về việc người nhà bệnh nhân đăng tải video lên mạng xã hội, đặt nghi vấn về trình độ bác sĩ, máy móc tại bệnh viện và sự tắc trách của bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Người nhà bệnh nhân chất vấn các bác sĩ bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Theo đoạn clip được chia sẻ, lúc 5h48 ngày 7/10, anh V.Q.Đ. (SN 2000, trú xã Cư Jút, Lâm Đồng) bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thời điểm nhập viện, anh Đ. bị đa chấn thương vùng đầu, xương hàm mặt và ngón chân phải. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành chụp CT cho bệnh nhân.

Theo người nhà, đến 12h10 ngày 10/10, bệnh nhân được xuất viện với chẩn đoán bị chấn thương đầu, mất đốt xa ngón 2 chân phải, dập nát ngón chân. Đáng nói, thời điểm xuất viện, bệnh nhân không được kê đơn thuốc.

Bệnh viện nhận thiếu sót khi Giấy xuất viện thiếu dòng thông tin về "tụ dịch xoang hàm".

Sau khi về nhà, anh Đ. vẫn còn lơ mơ, đau đầu và mất trí nhớ tạm thời nên ngày 13/10, gia đình đưa đến một bệnh viện tư ở Đắk Lắk kiểm tra. Kết quả CT thể hiện anh Đ. bị vỡ thành trước xoang hàm phải, tụ máu xoang, mảnh xương rời nhỏ cạnh xương mũi và sưng nề vùng má, mắt phải.

Sau đó, người nhà bệnh nhân đã quay lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đề nghị làm rõ vì sao phiếu ra viện thiếu thông tin về chấn thương như của bệnh viện tư. Người nhà đặt nghi vấn về trình độ của bác sĩ, máy móc thiết bị của bệnh viện. Từ đó người nhà đề nghị xem xét khả năng bác sĩ tắc trách, khiến bệnh nhân lơ mơ, mất trí nhớ tạm thời.

Sau khi đoạn video chia sẻ, nhận nhiều ý kiến khác nhau. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, đã cho rà soát hồ sơ bệnh nhân. Kết quả chụp CT của bệnh nhân Đ. có đầy đủ các thông tin như vỡ thành trước xoang hàm phải, tụ dịch xoang hàm... Tuy nhiên, trong giấy ra viện bị in thiếu dòng thông tin về "tụ dịch xoang hàm". Sau khi phát hiện, bệnh viện đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và đề nghị in lại phiếu ra viện đầy đủ nhưng người nhà không đồng ý.

Kết quả 2 lần chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Thịnh nói thêm, bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng có nồng độ cồn kịch khung. Bệnh viện đã tiến hành chụp CT hai lần để theo dõi diễn biến bệnh, không có sự tắc trách của bác sĩ.

Về việc không kê đơn thuốc, ông Thịnh nói, trước khi ra viện, bệnh nhân tỉnh táo. Bác sĩ kiểm tra đủ điều kiện mới cho xuất viện. “Khi bác sĩ kê đơn thuốc, họ hỏi có thuốc giảm đau không? Bác sĩ bảo có thì họ nói không lấy nên bác sĩ không kê đơn”, ông Thịnh nói.

Cũng theo ông Thịnh, vừa qua bệnh viện xảy ra sai phạm trong việc kê khai tán sỏi thận. Tuy nhiên, ông nêu quan điểm, ai sai người đó chịu, có pháp luật xử lý, không nên vì chuyện đó mà làm những điều ảnh hưởng tới cả bệnh viện.