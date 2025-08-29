Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Buông hai tay lái xe máy quay video đăng Facebook để ‘thể hiện với bạn bè’

Nguyễn Ngọc
TPO - Làm việc với công an, cả hai thừa nhận do phấn khích và muốn thể hiện với bạn bè nên đã thực hiện hành vi vi phạm buông hai tay khi lái xe để đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 29/8, Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp buông hai tay khi điều khiển xe máy trên địa bàn.

fb071f2f6149ea17b358.jpg
Buông cả hai tay khi lái xe máy để quay video đăng lên mạng. Ảnh MXH

Trước đó, ngày 20/8, người dân phản ánh trên các trang mạng xã hội về việc một nhóm người livestream vi phạm khi buông hai tay điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh.

Công an xác định, xe mô tô BKS 76AD-072.XX do bởi N.Q.M (17 tuổi, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo Nguyễn T.T.T (17 tuổi, trú tại xã Vệ Giang, Quảng Ngãi).

Tại buổi làm việc, cả hai thừa nhận do phấn khích và muốn thể hiện với bạn bè nên đã thực hiện hành vi vi phạm để đăng tải trên mạng xã hội.

cong-an-quang-ngai-trieu-tap-nhom-tre-7162.jpg
Công an triệu tập nhóm buông hai tay khi đang điều khiển xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản đối với N.Q.M và Nguyễn T.T.T về các hành vi buông hai tay khi đang điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển và người ngồi trên xe, giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng hình phạt áp dụng là tịch thu phương tiện và phạt tiền 6 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc
