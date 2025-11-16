Buổi sáng 'dễ thở' ở TPHCM

TPO - TPHCM đón một buổi sáng cuối tuần trong tiết trời se lạnh, dễ chịu khi nhiệt độ giảm còn khoảng 24 độ C. Không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam khiến nhiều khu vực trong thành phố xuất hiện sương mù, tầm nhìn giảm nhẹ.

Từ 5h30 đến 8h sáng 16/11, lớp sương mù mỏng bao phủ các tuyến đường ven sông, khu trung tâm và cả vùng ven của thành phố. Nhiều người dân ra đường sớm cho biết những ngày qua, đây là một trong những buổi sáng “dễ thở” hiếm hoi sau những ngày nắng nóng liên tục trước đó.

Tại phường Phú Định, phường An Lạc, đường Võ Văn Kiệt hay khu trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng và biển hiệu hai bên đường bị che khuất bởi màn sương mờ đục.

Sương mù xuất hiện trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường An Lạc, TPHCM).

Chị Minh Hạnh (ngụ phường Phú Định) đang tập thể dục tại đường Võ Văn Kiệt chia sẻ: “Sáng nay trời mát hơn hẳn, chạy bộ không bị nóng hay bức bối. Lâu rồi mới có cảm giác dễ chịu như vậy”.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir – Thụy Sỹ), chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 8h30 tại TPHCM đạt 68 µg/m3, cao gấp 13,6 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Người đi đường đeo khẩu trang để tránh bụi mịn.

Các chuyên gia cho biết, tình trạng mù thường xảy ra khi lớp nghịch nhiệt xuất hiện, kết hợp với không khí lạnh khiến bụi mịn lơ lửng trong không khí.

Đến khoảng 9h, sương mù vẫn chưa tan, nhiệt độ tại TPHCM tiếp tục mát mẻ.

Nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện sương mù vào sáng 16/11.

Hình ảnh ghi nhận tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TPHCM.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 8h30 ngày 16/11 tại TPHCM đạt 68µg/m3.

Nồng độ bụi mịn tại TPHCM vào sáng 16/11, cao gấp 13,6 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - theo Air Visual (thuộc tổ chức IQAir – Thụy Sỹ).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết TPHCM chịu tác động đồng thời từ nhiều hình thế khí quyển, khiến mưa dông xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối và ban đêm.

Cụ thể, rãnh áp thấp xích đạo đang nâng trục lên phía Bắc, trong khi áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ tiếp tục lấn về phía Tây. Sự kết hợp này khiến nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dần, tác động trực tiếp đến khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM.

TPHCM se lạnh sáng cuối tuần, sương mù xuất hiện nhiều nơi vào sáng 16/11.

Dự báo từ hôm nay đến hết ngày 18/11, TPHCM xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là thời điểm di chuyển vào giờ tan tầm.

Sang hai ngày 17 và 18/11, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) được dự báo tăng cường mạnh hơn, sau đó ổn định và suy yếu dần. Đến ngày 19/11, rãnh áp thấp xích đạo bắt đầu lùi về phía Nam, đồng thời nhiễu động gió Đông suy yếu, giúp mưa dông giảm dần.