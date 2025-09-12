Bước chuyển mình của công nghiệp điện ảnh

Bối cảnh hoành tráng, tái hiện không khí 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Kỳ vọng phá kỷ lục

Doanh thu 2.200 tỷ đồng của điện ảnh Việt trong 6 tháng đầu năm là con số đáng mơ ước, nhưng cũng phản ánh đặc trưng rõ nét của thị trường. Theo thống kê của Box Office Vietnam, có tới 5 tựa phim đạt doanh thu trên 100-200 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Phim hài, gia đình, tâm lý và tình cảm chiếm ưu thế, nổi bật cả về doanh thu lẫn số lượng tác phẩm. Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành tạm giữ ngôi vương với 332 tỷ đồng. Bốn bộ phim khác cũng “bỏ túi” hơn 200 tỷ đồng, chứng tỏ sức hút của đề tài gia đình với khán giả Việt: Nhà gia tiên (245 tỷ đồng), Lật mặt 8 (232 tỷ đồng), và Nụ hôn bạc tỷ (211 tỷ đồng).

Tuy nhiên, thị trường cũng đang có sự phân hóa mạnh mẽ. Đáng chú ý, trong khi các phim hài, kinh dị thắng lớn thì dòng phim hành động gần như “bốc hơi” khỏi rạp Việt. Tuy nhiên, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng) thành công, chứng minh rằng thể loại chiến tranh - chính kịch vẫn có thể thu hút khán giả nếu có cách khai thác phù hợp.

Chính diễn biến khó đoán của mùa phim Tết và lễ 30/4 vô tình trở thành đòn bẩy khiến mùa phim 2/9 năm nay trở nên đặc biệt.

Từ 22/8, gần chục tựa phim ra rạp, từ lịch sử, chính thống đến phim thị trường, chứng tỏ tham vọng và cú chơi tất tay của đạo diễn Việt mùa phim 2/9. Tuy nhiên, để “đuổi kịp” doanh thu Tết, thị trường phải đầy nỗ lực.

Theo ông Khánh Dương - đại diện đơn vị thống kê phòng vé Box Office Vietnam, doanh thu phim Việt mùa 2/9 khả năng bứt phá nhờ Tử chiến trên không và Mưa đỏ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa mùa phim lễ vượt mùa Tết. “Kỳ nghỉ Tết nguyên đán có số ngày dài nhất so với các kỳ nghỉ lớn trong năm, vì vậy Tết luôn là mùa phim có doanh số cao nhất năm”, ông Khánh Dương nói.

Song, cuộc đua phòng vé mùa 2/9 dự kiến đầy kịch tính. Theo dự đoán của ông Khánh Dương, dựa trên phản ứng của khán giả và tương tác trên các diễn đàn, Tử chiến trên không có thể đạt doanh thu cao nhất, bởi phim hội tụ nhiều yếu tố để thành công, gồm chủ đề mới lạ chưa từng xuất hiện tại điện ảnh Việt Nam, kịch bản đến từ đạo diễn chắc tay (Hàm Trần), bộ đôi diễn viên chính có năng lực (Thái Hòa - Kaity Nguyễn), trailer cho thấy kỹ xảo, production design tạo ra ấn tượng thị giác tốt.

Thái Hòa là một trong hai "ngựa chiến" trong cuộc đua phòng vé dịp lễ 2/9

Bước chuyển mình quan trọng

Ông Khánh Dương cũng cho rằng, việc 2/9 trở thành một mùa phim lớn phản ánh thói quen mới của khán giả Việt, đó là lựa chọn rạp phim là điểm đến giải trí trong các dịp lễ.

Đồng tình với quan điểm trên, nhà phê bình điện ảnh Nguyên Lê nhận định, mùa phim 2/9 năm nay đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, mở ra cục diện hoàn toàn khác cho thị trường điện ảnh Việt. Ông cũng phán đoán “doanh thu sẽ tốt”, dù có khả năng vượt qua được kỷ lục mùa phim Tết. Giới làm phim kỳ vọng mùa phim lễ 2/9 có sự bứt tốc, cơ hội nâng tổng doanh thu phòng vé của cả năm 2025.

Sự đa dạng thể loại, sự đầu tư vào đề tài mới và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà làm phim cho thấy ngành điện ảnh đang vào guồng chuyên nghiệp hóa. Tham vọng mùa lễ vượt mùa Tết không chỉ vấn đề doanh thu, đó còn là bước đầu định hình vị thế của điện ảnh Việt trong tổng thể bức tranh ngành công nghiệp văn hóa. Nếu mùa phim 2/9 thành công, đây không chỉ là chiến thắng của vài bộ phim, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy điện ảnh Việt có thể bứt phá, dần định hình vị thế trong ngành công nghiệp văn hóa.