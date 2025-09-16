Bùng nổ cuộc gặp người hâm mộ, giá vé càng loạn

TP - Ảnh hưởng của làn sóng Kpop tới giới trẻ Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Chính họ đã biến fan meeting trở thành cụm từ quen thuộc và gợi ý cho người nổi tiếng thêm một cách kiếm tiền.

Fan meeting không phải đặc quyền của những siêu sao giải trí như Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn… mà “phổ” của nó rộng hơn nhiều. “Chú Ninh anh Âm”, bộ đôi đồng giới nổi tiếng trên mạng xã hội, cũng tổ chức sự kiện gặp gỡ người hâm mộ với giá vé ngất ngưởng gây tranh cãi.

So kè với Soobin

Sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của bộ đôi Ninh Dương (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) được chia thành nhiều hạng vé từ 595.000 đồng đến 2.800.000 đồng. Fan meeting diễn ra ngày 27/9, vé mở bán từ 10h ngày 7/9 và nhanh chóng “sold out” (hết vé).

Đáng nói, hạng vé đắt đỏ nhất, 2.800.000 đồng lại “sold out” nhanh nhất, chỉ sau 3 phút. Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TPHCM, có sức chứa tới hàng nghìn người.

Bộ đôi gây bão mạng Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (FB Ninh Dương story)

Người bỏ tiền mua cơ hội giao lưu, gặp gỡ bộ đôi Ninh Dương đương nhiên có lý do để bênh vực thần tượng: sự kiện tổ chức quy mô, tốn kém thì giá vé cũng phải đắt đỏ. Những người đứng giữa hai luồng khen, chê lại cho rằng: “Đây là mối quan hệ cung - cầu, fan thấy ổn thì họ chi tiền, nếu không ổn thì bỏ qua. Quyền trong tay khán giả”. Nhưng bộ phận dư luận phản ứng trước giá vé ngất ngưởng có vẻ đông hơn. Một người từng theo dõi mối tình Ninh Dương lên tiếng.

Trước đây họ từng tuyên bố không thương mại hóa tình yêu, bây giờ tổ chức fan meeting có phải đi ngược lại cam kết? Họ có quan tâm đến tệp khách hàng của mình là ai không? Tung bảng giá cao tất nhiên sẽ gây tranh cãi. Phải chăng hai người dùng chính sự tranh cãi ấy để làm truyền thông?

Vé fan meeting bị chê đắt, không phải chuyện lạ. Giá vé fan meeting châu Á của Lisa (BlackPink) từng gây phản ứng tiêu cực, nhất là ở Indonesia và Singapore. Nhiều khán giả quốc tế cho rằng, hoạt động giao lưu mà thu vé như hoạt động trình diễn là chưa ổn, trong khi đó khả năng hát trực tiếp của Lisa chưa tốt, lượng bài hát cá nhân của cô ít, sự kiện chỉ kéo dài 2 tiếng, nên giá vé cao chưa tương xứng. Sau đó, giá vé fan meeting ở chặng Jakarta của Lisa đã giảm 40% giá gốc. Sao có tầm ảnh hưởng toàn cầu còn biết lắng nghe phản ứng của dư luận để điều chỉnh hoạt động fan meeting. Trong khi đó, toàn bộ hạng vé fan meeting của bộ đôi Ninh Dương đã bán hết. Họ im lặng, không lên tiếng quanh tranh luận tiêu cực về giá vé.

Dù fan meeting không phải đặc quyền của sao giải trí song họ có công khai sinh và phát triển hình thức gặp mặt này. Người đầu tiên ở Việt Nam tổ chức fan meeting chính là Đan Trường, anh được khán giả gọi bằng biệt danh bình dị - anh Bo. Năm 1998, anh Bo đã họp fan.

Thời đỉnh cao, Đan Trường sở hữu lượng fan đông đảo trải dài khắp các vùng miền. Anh đi đến đâu fan vây kín đến đó, họ muốn nghe anh hát, muốn được giao lưu với anh, muốn xin chữ ký… Do vậy, Đan Trường và ông bầu đã tổ chức buổi gặp gỡ để người hâm mộ được giao lưu cùng thần tượng.

Soobin Hoàng Sơn trong sự kiện fan meeting cháy vé trong vòng 1 phút

Muốn được tham gia fan meeting của Đan Trường nhất định phải là fan của Đan Trường. Tiêu chuẩn để xác định chính là việc sở hữu những sản phẩm giải trí của anh Bo. Người tham gia buổi gặp gỡ thần tượng không bị mất tiền mua vé, hơn thế họ còn được Đan Trường và các đơn vị tài trợ lo chi phí tàu xe đi lại.

Trường hợp của “sao” bolero lại khác. Như Quỳnh từng gặp gỡ fan khi chị mới về nước hoạt động nghệ thuật. Tại đây, chị giao lưu cùng fan, nhảy múa cùng fan… Người hâm mộ đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ này và Như Quỳnh đến dự với tư cách khách mời đặc biệt, không lĩnh cát xê.

Tác động của làn sóng Kpop quá mạnh mẽ, dữ dội đã khiến những cuộc gặp gỡ thân mật giữa fan và thần tượng dần bị thương mại hóa, trở thành sự kiện lớn, được đầu tư bài bản và bán vé đàng hoàng.

Tháng 4 vừa qua, Soobin Hoàng Sơn tổ chức fan meeting tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, giá vé từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng, chia thành 5 hạng vé, “sold out” trong vòng 1 phút trên nền tảng Ticket Box, cho thấy sức hút mãnh liệt của thần tượng nội.

Vài nghìn fan may mắn được góp mặt ở fan meeting Promise to my KINGDOM cảm thấy họ “lãi” so với số tiền bỏ ra mua vé. Sự kiện có MC, có khách mời đình đám như NSND Tự Long, Cường Seven và gia đình Soobin.

Buổi gặp gỡ fan chia thành nhiều chương. Mỗi chương lại có những nội dung, trải nghiệm thú vị khiến fan muốn Promise to my KINGDOM kéo dài thêm những chương mới và họ sẵn sàng chi thêm. Khán giả Phạm Thu Hà nói: “Tại buổi fan meeting, bên cạnh giao lưu, Soobin còn biểu diễn khá nhiều, đã mắt, đã tai”.

Thu hút vì độc lạ?

Nếu so với ngôi sao được gắn biệt danh “All - Rounder” (toàn năng) thì giá vé fan meeting của bộ đôi Ninh Dương không kém cạnh. Nhưng Ninh Dương sẽ làm gì để “giết thời gian” trong buổi gặp gỡ fan, nhiều người vẫn chưa hình dung được.

Ngoài chuyện tình yêu, bộ đôi Ninh Dương hút khán giả ở những thứ được gọi là “vô tri” hay những chuyện đời thường gây cười, không cần động não. Có lần Ninh kể về nụ hôn khi Dương say: “Mình ngất ngây gà tây, nhưng đến sáng hôm sau mới biết rằng trước khi vào gặp mình, anh Dương vừa mới nôn xong”. Chuyện chỉ thế mà kéo được bao nhiêu lượt xem cùng vô số mặt cười.

Khi được hỏi về hiện tượng bộ đôi Ninh Dương tổ chức fan meeting với giá vé cao ngất, một thanh niên giấu tên trong cộng đồng LGBT chia sẻ: “Tôi biết bộ đôi Ninh Dương qua mạng xã hội. Họ được nhiều bạn trẻ yêu mến. Nhưng tôi có cảm giác họ đang dùng tình yêu đồng giới để kiếm tiền. Tôi không biết họ thực sự yêu nhau hay chỉ diễn với cộng đồng mạng, lợi dụng sự ủng hộ của cộng đồng mạng để kiếm tiền”.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương đã theo dõi hiện tượng cháy vé ở fan meeting của đôi Ninh Dương. Ông bình luận: “Gặp gỡ fan mà bán vé đắt quá. Tôi thấy ớn lạnh luôn”. Chưa bao giờ giới trẻ ở ta có nhiều thần tượng như bây giờ. Một người được đôn thành thần tượng chưa chắc có tài năng, phẩm hạnh gì đặc biệt, có khi chỉ vì phong cách, thần thái của người ấy nổi bật trong một bức ảnh, một clip được chia sẻ trên mạng.

Đám đông thích và truy tìm bằng được danh tính người trong ảnh, trong clip. Thế là thành nổi tiếng, thành thần tượng.

Nhà nghiên cứu văn hóa đồng ý với quan điểm rằng, giới trẻ hiện nay đang dễ dãi với thần tượng. “Có những thần tượng lệch chuẩn, phi văn hóa nhưng lại độc, lạ nên thu hút một bộ phận giới trẻ”, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nói.