BTS cùng Madonna - Shakira sẽ biểu diễn tại trận chung kết World Cup 2026

HHTO - Thông tin BTS sẽ biểu diễn tại halftime show đầu tiên (thuộc khuôn khổ trận chung kết) trong lịch sử FIFA World Cup nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Không chỉ nối dài chuỗi thành tích "khủng" trong sự nghiệp, việc nhóm nam nhà HYPE xuất hiện cùng những cái tên huyền thoại như Madonna hay Shakira càng khiến sức nóng của World Cup năm nay tăng lên hơn bao giờ hết.

Trưa 14/5 (giờ Việt Nam), FIFA chính thức xác nhận BTS sẽ góp mặt tại halftime show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup bên cạnh hai cái tên huyền thoại là Madonna và Shakira. Ngay sau khi thông tin được công bố, hàng loạt từ khóa liên quan nhanh chóng leo top tìm kiếm toàn cầu. Trong khi đó, nhiều ARMY (fandom BTS) cũng không giấu được sự phấn khích trước cột mốc mới mà BTS vừa ghi thêm vào sự nghiệp vốn đã đầy thành tích "khủng" của mình.

Đoạn video được FIFA đăng tải trên khắp các nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích.

Cụ thể, theo thông báo từ Global Citizen và FIFA, BTS sẽ trở thành đồng headliner cho trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động New York New Jersey (Mỹ) vào ngày 19/7. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có một halftime show riêng được tổ chức ngay tại trận chung kết, với quy mô kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và văn hóa toàn cầu.

7 thành viên BTS đã xác nhận thông tin này thông qua một đoạn video xuất hiện trên kênh Coldplay.

Theo ban tổ chức, halftime show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup sẽ được giám tuyển bởi Chris Martin và sản xuất bởi Global Citizen nhằm gây quỹ cho FIFA Global Citizen Education Fund, một chương trình hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới tiếp cận giáo dục và bóng đá.

Thông qua Big Hit Music, các chàng trai cũng chia sẻ thêm việc được đứng trên sân khấu mang tính biểu tượng này là một niềm vinh dự đặc biệt. Nhóm cũng bày tỏ mong muốn dùng âm nhạc như một cách kết nối mọi người, lan tỏa thông điệp hy vọng và tinh thần tích cực đến khán giả toàn cầu. Điều này càng khiến halftime show năm nay không đơn thuần chỉ là một màn biểu diễn giải trí mà còn mang ý nghĩa cộng đồng và kết nối văn hóa trên quy mô toàn thế giới.

Việc BTS trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại halftime show mang màu sắc thể thao kết hợp thông điệp nhân văn cũng khiến nhiều ARMY không khỏi "nở mũi".

Trên thực tế, BTS đã từng bước chinh phục hàng loạt sân khấu "khổng lồ" mang tầm quốc tế. Từ Grammy, American Music Awards (AMAs) cho tới các chuỗi hòa nhạc ở sân vận động chật kín hàng chục nghìn khán giả ở khắp thế giới, nhóm luôn nổi tiếng với khả năng "đốt cháy" bầu không khí mỗi lần xuất hiện.

Chưa kể trước đó, Jungkook cũng từng tạo nên sân khấu Dreamers gây bão tại FIFA World Cup 2022, nên nhiều fan tin rằng BTS hoàn toàn đủ sức biến halftime show năm nay thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử World Cup.

Trước đó, chỉ riêng Jungkook đã đủ tạo nên cơn sốt với sân khấu World Cup 2022 nên việc cả BTS cùng xuất hiện lần này càng khiến fan kỳ vọng "sức công phá" sẽ được nhân lên gấp bảy.