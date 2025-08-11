Bỏng rát toàn thân, mù tạm thời sau khi tiếp xúc silicon chống dột

TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 38 tuổi, trú tại Sơn La, bị bỏng rát toàn thân, mắt mù tạm thời và tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan sau khi tiếp xúc với silicon chống dột.

Trong lúc thi công chống dột mái một công trình, anh Đ.N.T, thợ sắt vừa trát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Anh đứng dưới mái hiên, nơi nước mưa từ trên mái tôn dồn xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nước mưa hòa lẫn silicon chưa kịp khô trút thẳng xuống người, khiến quần áo ướt sũng.

Khoảng một giờ sau, anh T. bắt đầu cảm thấy rát nhẹ ở cổ và mặt, kèm theo những chấm đỏ li ti. Đến tối, các nốt đỏ lan nhanh khắp cơ thể. Sáng hôm sau, thị lực giảm dần, da đỏ toàn thân. Bệnh nhân đến bệnh viện khám và chẩn đoán kích ứng da. Tuy nhiên, sau sáu ngày điều trị, tình trạng không cải thiện mà tiến triển nặng hơn với bọng nước lan rộng, da chuyển thâm đen, sốt cao liên tục tới 40°C, viêm kết mạc, đau rát họng, toàn thân mỏi nhức.

Bệnh nhân được chuyển tới Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, TS. bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa cho biết anh T. bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2-3, kèm nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp ba lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.

“Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu, ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, mắt chảy dịch vàng”, bác sĩ Ninh cho biết. Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thị lực hồi phục, bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt.

Theo TS. Hải Ninh, silicon không chỉ được dùng trong ngành xây dựng mà còn xuất hiện phổ biến trong đời sống như keo chống dột, bắn kính, trám khe hở cửa, chống thấm mái tôn, khuôn làm bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt, bao cao su và một số vật tư y tế. Người làm nghề xây dựng, cơ khí, lắp đặt nội thất… nếu thường xuyên tiếp xúc với silicon mà không dùng đồ bảo hộ đầy đủ sẽ có nguy cơ dị ứng cao hơn. Bác sĩ khuyến cáo: “Người từng có tiền sử dị ứng silicon cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với sản phẩm chứa chất này, đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên chọn sản phẩm dán nhãn “silicone-free” và thử trước trên một vùng da nhỏ. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”.