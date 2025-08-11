Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bỏng rát toàn thân, mù tạm thời sau khi tiếp xúc silicon chống dột

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 38 tuổi, trú tại Sơn La, bị bỏng rát toàn thân, mắt mù tạm thời và tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan sau khi tiếp xúc với silicon chống dột.

Trong lúc thi công chống dột mái một công trình, anh Đ.N.T, thợ sắt vừa trát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Anh đứng dưới mái hiên, nơi nước mưa từ trên mái tôn dồn xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nước mưa hòa lẫn silicon chưa kịp khô trút thẳng xuống người, khiến quần áo ướt sũng.

Khoảng một giờ sau, anh T. bắt đầu cảm thấy rát nhẹ ở cổ và mặt, kèm theo những chấm đỏ li ti. Đến tối, các nốt đỏ lan nhanh khắp cơ thể. Sáng hôm sau, thị lực giảm dần, da đỏ toàn thân. Bệnh nhân đến bệnh viện khám và chẩn đoán kích ứng da. Tuy nhiên, sau sáu ngày điều trị, tình trạng không cải thiện mà tiến triển nặng hơn với bọng nước lan rộng, da chuyển thâm đen, sốt cao liên tục tới 40°C, viêm kết mạc, đau rát họng, toàn thân mỏi nhức.

bong-1.jpg

Bệnh nhân được chuyển tới Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, TS. bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa cho biết anh T. bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2-3, kèm nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp ba lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.

“Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu, ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, mắt chảy dịch vàng”, bác sĩ Ninh cho biết. Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thị lực hồi phục, bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt.

bong.jpg

Theo TS. Hải Ninh, silicon không chỉ được dùng trong ngành xây dựng mà còn xuất hiện phổ biến trong đời sống như keo chống dột, bắn kính, trám khe hở cửa, chống thấm mái tôn, khuôn làm bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt, bao cao su và một số vật tư y tế. Người làm nghề xây dựng, cơ khí, lắp đặt nội thất… nếu thường xuyên tiếp xúc với silicon mà không dùng đồ bảo hộ đầy đủ sẽ có nguy cơ dị ứng cao hơn. Bác sĩ khuyến cáo: “Người từng có tiền sử dị ứng silicon cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với sản phẩm chứa chất này, đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên chọn sản phẩm dán nhãn “silicone-free” và thử trước trên một vùng da nhỏ. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”.

Hà Minh
#bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương #dị ứng silicon

Xem thêm

Cùng chuyên mục