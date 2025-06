Bóng hồng tình nguyện tiếp sức mùa thi 2025

Năm 2015, toàn tỉnh Nghệ An có 40.235 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số đó có 39.392 thí sinh thi theo chương trình mới và 843 thí sinh tự do thi theo Chương trình giáo dục phổ thông cũ. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Nghệ An tổ chức 72 điểm thi và có 2 điểm thi tại Trung tâm GDTX huyện Đô Lương và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (thành phố Vinh) dành cho các thí sinh tự do thi theo Chương trình 2006.