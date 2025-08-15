BOHO đổi nhận diện - Đánh dấu 10 năm xây trải nghiệm nội thất chất lượng

Khởi nguồn từ một đơn vị thiết kế và thi công nội thất để hoàn thiện hệ sinh thái xây dựng hàng đầu Việt Nam, sau 10 năm, BOHO Décor giờ là BOHO, không chỉ khẳng định dấu ấn trong trong lĩnh vực thiết kế - thi công nội thất dự án, mà còn mở rộng sang thị trường bán lẻ, xuất khẩu OEM (sản xuất thiết bị gốc) và phát triển mạnh mảng ODM (sản xuất thiết kế gốc).

Một thập kỷ của BOHO

Từ những bản vẽ đầu tiên cho đến hàng triệu mét vuông nội thất đã hoàn thiện, BOHO trở thành cái tên đứng sau loạt công trình đình đám tại Việt Nam như: Trụ sở chính Viettel, Văn phòng Tập đoàn Masan, Trụ sở Techcombank, Khách sạn À La Carte Hạ Long, chung cư The MarQ, và Chuỗi Chung cư cao cấp của Tập đoàn Masterise…

Trụ sở Tập đoàn Masan – Công trình ghi dấu ấn BOHO. Ảnh: BOHO

Từ thiết kế, thi công nội thất cho các dự án cao ốc văn phòng, chung cư hạng sang hay khách sạn cao cấp,… BOHO đã mở rộng thị trường với những công trình đặc thù như trường học, bệnh viện và mang về những giải thưởng danh giá. Tiêu biểu như dự án Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) của BOHO được vinh danh ở hạng mục “Nội thất của năm” trong khuôn khổ giải thưởng Ashui Awards 2024. Trong loại hình y tế, dự án phòng khám thẩm mỹ 5 sao Mega Gangnam (TP. Hồ Chí Minh đã mang về cho BOHO Décor chiến thắng ở hạng mục “Commercial Building Interior Design” – Thiết kế nội thất công trình thương mại xuất sắc nhất châu Á trong khuôn khổ giải thưởng Asia Architecture Design Awards 2025.

Gần đây, BOHO trúng thầu thi công dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc (Hà Nội), một dự án y tế cao cấp, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn.

Mega Gangnam – công trình đạt giải thưởng tại Asia Architecture Design Awards 2025. Ảnh: BOHO

Song song với mảng dự án, BOHO còn phát triển sang thị trường bán lẻ B2C với thương hiệu NOTAG. Ra đời từ triết lý bỏ “mác”, tập trung vào chất lượng và giá trị thực của sản phẩm, NOTAG đề cao sự tối giản, thực tế, và tiếp cận mức giá hợp lý, khuyến khích một lối sống không chạy theo thương hiệu mà tập trung vào giá trị sử dụng.

Ngoài ra, với thế mạnh thiết kế, sản xuất, BOHO sắp ra mắt thị trường thương hiệu con ODDii, đánh dấu sự mở rộng sang lĩnh vực ODM - sản xuất thiết kế gốc, đại diện cho tư duy thiết kế nguyên bản và sáng tạo. Dù chưa chính thức ra mắt, các sản phẩm của ODDii đã tạo được dấu ấn với thiết kế đột phá. Nổi bật trong số đó, sản phẩm MOD Chair và OLAf Chair của BOHO đã giành giải thưởng Good Design Awards 2024.

Một thành tựu quan trọng khác của BOHO là xuất khẩu, với 3 thị trường chủ lực là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Tính từ đầu năm 2025, BOHO đã xuất khẩu 70 container đến các thị trường lớn này.

Việc hợp tác, đặc biệt với các khách hàng lớn như Marriott, đã thể hiện uy tín và chất lượng của BOHO trên phạm vi quốc tế. BOHO tự hào được Courtyard by Marriott tin tưởng lựa chọn là đối tác cung cấp nội thất rời cho chuỗi các khách sạn nghỉ dưỡng 4 sao tại nhiều thành phố lớn của Nhật Bản. Tại Hoa Kỳ, BOHO là đối tác cung cấp nội thất cho dự án khách sạn 3 sao thuộc chuỗi thương hiệu Hilton danh tiếng, nổi tiếng với những tiêu chuẩn cao về thiết kế và chất lượng.

BOHO là thương hiệu nội thất đầu tiên tại Việt Nam sở hữu nhà máy nội thất đạt tiêu chuẩn LEED Gold của Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhà máy BOHO tại Long An cũng đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 và chứng chỉ toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm từ gỗ FSC-CoC.

Nhà máy đạt tiêu chuẩn LEED Gold của BOHO tại Long An. Ảnh: BOHO

Từ BOHO Décor đến BOHO

Ở cột mốc 10 năm, BOHO Décor khoác lên mình bộ nhận diện thương hiệu mới – biểu tượng của sự trưởng thành, hiện đại và bền bỉ. Thương hiệu “BOHO Décor” giờ đây sẽ được đổi thành “BOHO”. Lược bỏ hậu tố “Décor” chính là cơ hội để BOHO định nghĩa lại vị thế mới của mình trong thị trường nội thất. Với Design & Build vẫn luôn là thế mạnh cốt lõi, BOHO sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao kỹ thuật và năng lực thiết kế để tiếp tục khẳng định dấu ấn tại thị trường Việt Nam và vươn ra quốc tế.

Tái định vị thương hiệu, BOHO ra mắt logo mới mang tinh thần tối giản, chuyển động và đổi mới, phản ánh khát vọng không ngừng học hỏi, sáng tạo và nâng tầm dịch vụ. Logo mới của BOHO gắn kết chặt chẽ với slogan "Create Better", thể hiện cam kết kiến tạo không gian sống tốt hơn.

Nhận diện thương hiệu mới của BOHO. Ảnh: BOHO

“10 năm là một chặng đường, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những mục tiêu lớn hơn. BOHO Décor trước đây và BOHO hiện tại sẽ tiếp tục sáng tạo, tiếp tục thách thức giới hạn, để mang đến nhiều hơn những không gian đáng sống cho Việt Nam và cả thế giới.” – đại diện BOHO chia sẻ.