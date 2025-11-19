Bộ Y tế cảnh báo người dùng nên thận trọng với các sản phẩm của Mailisa

HHTO - Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Liên quan đến hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (Địa chỉ: K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, P. Thới An, TP.HCM, mã số doanh nghiệp: 0314633814), là tổ chức nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn "DOCTOR MAGIC", "MAIKA BEAUTY", "MK" ra thị trường, chiều 18/11, Cục Quản lý Dược cho biết hiện nay, có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của khoảng 2.500 cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Trong đó, ở Trung ương, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các Sở Y tế tiếp nhận công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Các sản phẩm Doctor Magic quảng cáo trên website của Mailisa. (Ảnh chụp màn hình)

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare được thành lập tháng 9/2017, do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) làm chủ sở hữu, Tổng Giám đốc và người Đại diện pháp luật.

Đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare công bố, theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia: Từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (sau đây gọi là Công ty MK Skincare) được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đến ngày 17/11/2025, Công ty MK Skincare còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Qua tra cứu nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý Dược chưa nhận được phản ánh hoặc các thông tin của các Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm nhà nước về thuốc và mỹ phẩm, cũng như chưa nhận được các báo cáo, khiếu nại phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng "DOCTOR MAGIC", "MAIKA BEAUTY", "MK" do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare nhập khẩu hoặc đứng tên công bố vi phạm chất lượng.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh, Cục Quản lý Dược đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare; chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM về lấy mẫu, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng "DOCTOR MAGIC", "MAIKA BEAUTY", "MK" của Công ty MK Skincare và yêu cầu Công ty MK Skincare cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và Hồ sơ thông tin sản phẩm.

Trường hợp có vi phạm, sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân được biết.

Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.

Xem danh sách chi tiết 162 số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được Cục Quản lý Dược công bố TẠI ĐÂY.