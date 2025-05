Bộ Văn hóa đề nghị đánh giá thiệt hại di tích mộ vua Lê Túc Tông sau khi bị đào bới

TPO - Nhận được thông tin lăng mộ vua Lê Túc Tông bị đào bới trái phép để truy tìm cổ vật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại của di tích.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương đã ký công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bảo đảm an toàn, an ninh cho di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được thông tin lăng mộ vua Lê Túc Tông bị đào bới trái phép để truy tìm cổ vật, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại của di tích lăng mộ vua Lê Túc Tông, đồng thời kiểm tra tổng thể hiện trạng các di tích khác trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho di tích, di vật, cổ vật thuộc di tích và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 3/5, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu xâm hại mộ vua Lê Túc Tông và lập tức báo cáo cơ quan chức năng, công an vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 đối tượng là những người đã xâm hại lăng mộ.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai nghi phạm khai nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái với mục đích đi trộm cổ vật ở các khu mộ cổ của vua chúa, hoặc mộ của người giàu có.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng mang theo một cây xăm bằng kim loại, một máy gắn thiết bị cảm ứng dò tìm kim loại. Đến địa bàn TP Thanh Hóa, các đối tượng lưu trú tại một khách sạn ở phường Điện Biên, sau đó mua thêm một số thiết bị như khoan điện cầm tay, dây thừng, cưa tay… rồi thuê xe máy đến khu mộ vua Lê Túc Tông để quan sát.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông nằm tại thôn Đội 1 (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Lăng mộ thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - nơi an táng 6 vị vua và 2 hoàng thái hậu đầu thời Lê Sơ. Di tích nằm trên đỉnh đồi, cách khu dân cư gần nhất khoảng 500 m.