Bộ trưởng Công Thương ‘vi hành’ kiểm tra việc cấp điện dịp Tết

TPO - Ngày 20/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến kiểm tra tình hình cấp điện và chúc tết, động viên cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực TPHCM ( EVNHCMC ) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Trong cuộc làm việc sáng 20/1, báo cáo về tình hình cung cấp điện cho TPHCM và kết quả kinh doanh của EVNHCMC, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCM - cho biết, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Tổng Công ty đã đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố với sản lượng điện thương phẩm đạt đạt 27,160 tỷ kWh, tăng 11,3% so với năm 2021; đạt 106,43% kế hoạch EVN giao. Tổn thất điện năng, đạt 2,3%, thấp hơn 0,82% so với năm 2021 (3,12%) và thấp hơn 1% so với kế hoạch EVN giao (3,30%).

Tính đến cuối năm 2022, toàn tổng công ty đã lắp đặt được 2.700.623 công tơ điện tử có tính năng thu thập từ xa, đạt tỷ lệ 99,73% trên tổng số khách hàng. Trong năm 2022, EVNHCM đã khởi công 7/7 công trình, đóng điện 8/8 công trình theo kế hoạch EVN giao.

Ông Thanh cho biết, tổng công ty đã chỉ đạo 15 Công ty Điện lực khu vực, Công ty Lưới điện Cao thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các ngày tết Quý Mão 2023 và các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố, các khu vui chơi, biểu diễn văn hoá nghệ thuật tập trung đông người.

Báo cáo tình hình đảm bảo điện ở khu vực miền Trung, ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung - cho biết, trong các ngày Tết Nguyên đán năm 2023 không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Tổng công ty cũng phân công trực tăng cường đối với lãnh đạo, tổ thao tác lưu động, vận hành, sửa chữa điện, trực xử lý sự cố hệ thống mạng VTDR, tổng đài 19001909 trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố.

Theo dự báo của EVNCPC, công suất cực đại của miền Trung ước đạt 2.756MW, tăng 5,3% so với cùng kỳ (2.618MW). Bên cạnh nguồn điện từ hệ thống điện quốc gia, EVNCPC sẽ huy động các nguồn thuỷ điện nhỏ thuộc quyền điều khiển của cấp điều độ phân phối tỉnh/thành phố vào các giờ cao điểm khoảng 571MW, Điện mặt trời khoảng 1.045MW.

Tại buổi làm việc tại TPHCM và miền Trung, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao công tác chuẩn bị cấp điện Tết Quý Mão của hai đơn vị. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVNHCMC và EVNCPC không được chủ quan mà phải phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, tăng cường ứng trực.

Theo yêu cầu của người đứng đầu ngành công thương, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác vận hành với tinh thần “không để một giây, một phút mất điện”; sẵn sàng nguồn vật tư, thiết bị để xử lý sự cố. Cùng đó phải duy trì hệ thống thông tin liên lạc, phối hợp với nhau thường xuyên liên tục, kịp thời báo cáo để xử lý.