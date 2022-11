EVNCPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, tạo thuận lợi cho khách hàng

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa... trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

Điện thương phẩm hơn đạt 18.036,18 Tr.kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Tổn thất điện năng đạt 4,01%, thấp hơn 0,45% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện trung bình 180,84 phút/khách hàng, giảm 107,5 phút/ khách hàng so với cùng kỳ.

Đến nay, EVNCPC đã cấp điện lưới quốc gia đến 100% xã, phường, thôn, buôn, với hơn 99,79% số hộ dân có điện.

Đặc biệt trong cơn bão số 4 (Noru) đổ bộ vào đất liền rạng sáng ngày 28/9 vừa qua gây sự cố lưới điện, làm gián đoạn cung cấp điện tại nhiều khu vực, khoảng 1,78 triệu khách hàng bị mất điện. Ngay sau khi bão tan, EVNCPC đã tập trung toàn lực triển khai công tác khắc phục sự cố. Đến 20h ngày 2/10, EVNCPC đã hoàn thành 100% công tác xử lý sự cố lưới điện sau bão, khôi phục cấp điện phục vụ nhân dân.

Tiếp đó, từ ngày 10/10 - 19/10, thời tiết các tỉnh ven biển miền Trung có mưa lớn, gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khiến hơn 600.000 khách hàng bị mất điện. Ngay sau khi nước rút, EVNCPC đã khẩn trương tổ chức kiểm tra lưới điện, nhanh chóng xử lý và khôi phục cấp điện trở lại cho nhân dân.

Hiện tại, thời gian tiếp cận điện năng đạt 1,6 ngày/công trình, thấp nhất trong toàn EVN. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 92%, (tăng hơn 17% so với cùng kỳ); tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/ App/Zalo/Viber... hơn 95 % (tăng hơn 6% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử hơn 99% tổng số khách hàng, thu thập dữ liệu thành công đạt trên 99%. Trong 10 tháng đầu năm nay, EVNCPC và các đơn vị đã thi công hoàn thành 316 dự án góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải, khách hàng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Từ nay đến cuối năm, EVNCPC sẽ nỗ lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.