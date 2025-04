Bộ phim bôi xấu ngành bảo hiểm

TPO - Bộ phim truyền hình "Cuộc đời tươi đẹp" do Tôn Lệ và Đổng Tử Kiện đóng chính đang nhận được sự quan tâm trên sóng truyền hình, với rating cao nhất lên tới 3%. Bên cạnh đó, phim vướng phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ chính các nhân viên trong ngành bảo hiểm - lĩnh vực mà nhân vật chính của phim đang hoạt động.

“Cuộc đời tươi đẹp” bôi xấu ngành bảo hiểm?

Trong phim, Tôn Lệ vào vai Hồ Mạn Lê - một "cao thủ" trong nghề bảo hiểm. Để đạt chỉ tiêu doanh số, cô không ngần ngại sử dụng nhiều chiêu trò gây sốc: giả mạo chữ ký khách hàng, xúi giục khách ly hôn để trục lợi bảo hiểm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân của khách. Những tình tiết này ngay lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng những người làm bảo hiểm, vốn đã quen đối mặt với định kiến xã hội.

Một nhân viên có 7 năm kinh nghiệm trong ngành cảnh báo trên Weibo: “Hãy tránh xa Cuộc đời tươi đẹp, phim đang bôi nhọ cả một ngành nghề!”. Người này cho rằng cả ê-kíp, từ đạo diễn đến diễn viên chính, đều phải chịu trách nhiệm khi để những hành vi phi pháp xuất hiện trên sóng truyền hình với mật độ dày đặc như vậy. Anh còn liệt kê 5 chi tiết sai lệch nghiêm trọng trong phim, gây ảnh hưởng tới uy tín ngành bảo hiểm.

Nhiều nhân viên khác trong ngành cũng lên tiếng đồng tình. Họ cho rằng ngành bảo hiểm vốn đã phải chật vật nhiều năm để khôi phục hình ảnh sau những tai tiếng trong quá khứ. Những hành vi sai trái trong phim chẳng khác nào “dội gáo nước lạnh”, khiến những nỗ lực xây dựng niềm tin với khách hàng gần như trở về con số 0. Có người còn chua chát: “Bộ phim này khiến ngành bảo hiểm lùi lại cả chục năm”.

Về phần mình, Tôn Lệ từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, cô đã tìm hiểu kỹ về ngành bảo hiểm để chuẩn bị cho vai diễn. Cô mô tả Hồ Mạn Lê là người "gạo cội", quen dùng cảm xúc để thuyết phục khách hàng, làm vượt cả vai trò chuyên môn để đáp ứng mọi nhu cầu.

Trái lại, nhân vật do Đổng Tử Kiện thủ vai - Tiết Tiểu Châu - là “lính mới”, đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu. Hai người có xung đột, dần học cách thấu hiểu và dung hòa, thể hiện sự va chạm giữa tư duy cũ và mới trong ngành bảo hiểm. Dù vậy, những thiếu hụt trong nghiên cứu thực tế đã khiến không ít tình tiết đi chệch khỏi chuẩn mực, gây bức xúc trong giới chuyên môn.

Đây không phải lần đầu phim truyền hình vướng tranh cãi vì tái hiện lệch lạc ngành nghề. Nhiều phim luật, y trước đây cũng từng bị "bóc lỗi" vì thiếu chính xác trong quy trình nghiệp vụ hoặc sai lệch trong hành vi nghề nghiệp. Điều này không chỉ khiến người trong ngành cảm thấy bị xúc phạm, mà còn tạo ra những hiểu lầm tai hại cho công chúng.

Tờ China News viết: “Phim truyền hình là sản phẩm văn hóa đại chúng có sức lan tỏa rộng rãi. Với dàn diễn viên nổi tiếng như Tôn Lệ, ảnh hưởng của phim lại càng lớn. Chính vì thế, việc thể hiện đúng bản chất, trách nhiệm và tính chuyên môn của ngành nghề không chỉ là trách nhiệm của ê-kíp, mà còn là cách để tôn trọng khán giả và cộng đồng nghề nghiệp”.

Tôn Lệ bị so sánh với Hồ Hạnh Nhi: Áp lực từ chính hào quang quá khứ

Trong Ô vân chi thượng, Tôn Lệ bị chê là diễn như “AI” - mặt lạnh, trừng mắt, nhíu mày… đều theo một công thức. Nhà phê bình phim Cung Tường nhận định: “Tôn Lệ đã bị đóng khung bởi hình tượng đại nữ chủ từ Chân Hoàn truyện, giờ đây chỉ còn lại sự rập khuôn”. Nhiều khán giả cũng tiếc nuối nét linh hoạt, tự nhiên của cô thời đóng Ngọc Quan Âm, cho rằng Tôn Lệ đang “thua chính mình trong quá khứ”.

Tranh cãi đó lan sang Cuộc đời tươi đẹp. Dù Tôn Lệ khắc họa được sự đau đớn, tuyệt vọng khi bị phản bội khá tinh tế, phần đông vẫn nhận xét vai diễn này “na ná” hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, dằn vặt nội tâm mà cô từng thể hiện trong An gia hay Thành phố lý tưởng.

Ngoài diễn xuất, ngoại hình thật của Tôn Lệ ở tuổi 41 cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Có người nói gương mặt cô trông già đi thấy rõ, nét mặt góc cạnh. Nhưng cũng có nhiều tiếng nói ủng hộ, khen cô dũng cảm không tiêm hay chỉnh sửa níu kéo tuổi thanh xuân. Một bình luận nổi bật được đồng tình: “Một người mẹ 39 tuổi vào vai kỹ sư 29 tuổi, trông hơi xám xịt mới thật. Còn hơn gương mặt căng bóng vô cảm đi đóng vai thiếu nữ”.

Ngoài ra, Tôn Lệ Dù bị đặt lên bàn cân so sánh với Hồ Hạnh Nhi, nhận xét cô "lép vế" so với nữ phụ. Trong phim, Hồ Hạnh Nhi vào vai Khâu Lệ Tô - nữ tổng tài bề ngoài thành đạt nhưng thực chất là người thứ ba, từng thừa kế tài sản của hai người chồng quá cố và tiếp tục chen chân vào hôn nhân của Hồ Mạn Lê. Khâu Lệ Tô quyến rũ người chồng do Cao Tử Kỳ thể hiện, tạo nên mối quan hệ rối rắm giữa ba người, với sự xuất hiện của Đổng Tử Kiện trong vai con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Tuyến truyện đậm chất drama này được cho là yếu tố chính thu hút khán giả.

Việc Tôn Lệ bị "chấm điểm khắt khe" bắt nguồn từ chính vị thế và kỳ vọng quá lớn mà khán giả dành cho cô. Người xem kỳ vọng cô sẽ có cú tái xuất bùng nổ sau ba năm vắng bóng. Tuy nhiên, cả hai bộ phim mới đều bị đánh giá là an toàn, chưa đủ đột phá.

Nhiều ý kiến nhận xét Hồ Hạnh Nhi ghi điểm nhờ sự biến hóa linh hoạt, trong khi Tôn Lệ lặp lại hình tượng cũ. So với năm 2017 - thời điểm cả hai cùng góp mặt trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Hồ Hạnh Nhi đã "thoát vai" rõ rệt, còn Tôn Lệ vẫn loay hoay trong vùng an toàn.

Tuy vậy, sự so sánh này cũng có phần khập khiễng. Vai diễn của Tôn Lệ là phụ nữ bình dân, từng học trung cấp, làm nghề bảo hiểm, sống xa cách với người chồng giáo sư - hình tượng vốn không thể toát lên vẻ hào nhoáng như vai tổng tài của Hồ Hạnh Nhi. Nhưng rõ ràng, với Tôn Lệ, công chúng luôn khắt khe hơn, bởi chính ánh hào quang quá khứ.

Sau hơn một thập kỷ giữ vững vị thế "nữ hoàng phim truyền hình", Tôn Lệ đang bước vào giai đoạn trung niên - khi ngoại hình không còn là lợi thế tuyệt đối. Việc “hết hiệu ứng Chân Hoàn” là điều tất yếu nhưng cũng là cơ hội để cô vượt qua chính mình, mở ra chương mới với những vai diễn đời thường, chân thực và có chiều sâu hơn.