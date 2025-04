Cuộc sống sau khi chết

TPO - Sự trở lại của Kim Hye Ja trong bộ phim giả tưởng "Heavenly ever after" đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi 83, nữ diễn viên gạo cội vào vai người vợ già đoàn tụ với chồng trong thế giới bên kia, mở ra câu chuyện tình yêu vượt thời gian và ranh giới sinh-tử.

Ở tuổi 83, diễn viên gạo cội Kim Hye Ja tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim cuối tuần mới của đài JTBC mang tên Heavenly ever after. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp sau sáu năm của bà với ê-kíp từng làm nên thành công The light in your eyes (2019), gồm đạo diễn Kim Suk Yoon và bộ đôi biên kịch Lee Nam Kyu - Kim Su Jin.

Cuộc sống ở thế giới bên kia

Trong phim, Kim Hye Ja đóng cặp cùng Son Suk Ku - diễn viên kém bà 42 tuổi - để khắc họa chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, vượt qua ranh giới tuổi tác và cái chết.

Kim Hye Ja vào vai Lee Hae Sook, một phụ nữ 80 tuổi đã mất và bước sang thế giới bên kia. Tại đây, mỗi người có thể chọn sống ở độ tuổi mong muốn. Khác với số đông quay về tuổi thanh xuân, Hae Sook vẫn giữ hình hài tuổi 80, bởi bà trân trọng lời chồng quá cố từng nói: “Em đẹp nhất khi già đi".

Tuy nhiên, khi gặp lại chồng - Go Nak Joon (Son Suk Ku đóng) - bà bất ngờ khi ông hiện diện trong hình hài người đàn ông ở tuổi 30. Câu chuyện từ đó mở ra những cung bậc cảm xúc, đối thoại giữa ký ức, tình yêu và thời gian, đặt trong bối cảnh thế giới nơi cái chết không phải là hồi kết.

Theo The Korea Times, đạo diễn Kim Suk Yoon cho biết dự án được phát triển xoay quanh nhân vật Kim Hye Ja từ đầu đến cuối. “Chúng tôi gọi đây là ‘Dự án Kim Hye Ja’. Mục tiêu là tạo nên không gian để cô Kim có thể dồn toàn bộ cảm xúc và trải nghiệm vào vai diễn”, ông chia sẻ. Nhiều diễn viên khác cũng nhận lời khi kịch bản còn dang dở, giúp đạo diễn và biên kịch có thể xây dựng nhân vật sát với cá tính và thế mạnh của từng người.

Chia sẻ lý do nhận lời tham gia, Kim Hye Ja nói bà xúc động bởi mối liên kết bền chặt giữa hai nhân vật chính. “Ngay khi đọc bản tóm tắt, tôi đã bị cuốn hút bởi ý tưởng. Một tình yêu đẹp đến mức tiếp tục cả ở thế giới bên kia - điều đó quá thiêng liêng”, bà nói. Nữ diễn viên cũng chính là người đề cử Son Suk Ku vào vai chồng mình sau khi xem anh diễn trong My liberation notes.

“Dù kém tuổi, cậu ấy diễn chững chạc và dẫn dắt bạn diễn một cách vững vàng. Tôi thực sự biết ơn vì cậu ấy đã ở bên tôi như một người chồng thực thụ trên màn ảnh”, bà chia sẻ.

Kim Hye Ja cho biết đây có thể là vai diễn cuối trong sự nghiệp. “Xét về tuổi tác và hoàn cảnh, có lẽ đây là tác phẩm cuối cùng của tôi. Tôi đã có một năm trọn vẹn và hạnh phúc khi quay phim và cái kết đẹp khiến tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn", bà nói.

Đạo diễn Kim Suk Yoon cho hay Heavenly ever after muốn gửi gắm thông điệp: “Cái chết không phải là dấu chấm hết”. Bộ phim đặt trọng tâm vào giá trị của các mối quan hệ - cách chúng hình thành, phát triển và tiếp tục tồn tại, ngay cả khi con người đã rời xa cõi đời.

Heavenly ever after dẫn đầu rating sau 2 tập

Theo Nielsen Korea, tập 2 của Heavenly ever after đạt mức rating 6,1% trên toàn quốc và 7,2% tại khu vực Seoul, dẫn đầu các chương trình không thuộc đài trung ương trong ngày.

Tập phim tiếp tục theo chân Hae-sook và Nak Joon trong cuộc sống mới nơi thiên đường. Trong khi đó, ở Trái Đất, Lee Young Ae (Lee Jung Eun) - người bạn thân thiết của Hae Sook - bất ngờ biến mất để tìm kiếm bạn mình. Đồng thời, một người phụ nữ lạ mặt (Han Ji Min đóng) xuất hiện tại căn nhà thiên đường, gọi tên Nak Joon đầy thân mật, tạo nên sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai nhân vật chính.

Trước hình ảnh chồng mình ở tuổi 30, Hae Sook không giấu được sự bối rối và dè dặt. Trong ngày thứ hai tại thế giới bên kia, cuộc trò chuyện với giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thiên đường (Chun Ho Jin) khiến bà càng thêm hoài nghi. Một ánh mắt bí ẩn liên tục dõi theo bà suốt cả ngày, làm tăng thêm không khí bí ẩn.

Nak Joon sau đó nhận ra lý do vì sao Hae Sook giữ nguyên hình dạng tuổi 80 và lý do bà giữ khoảng cách với mình. Khi cả hai bước ra khỏi nhà, họ phát hiện người phụ nữ lạ đang đứng chờ.

Cái kết bất ngờ tiết lộ ánh mắt bí ẩn kia thuộc về... Sonya - chú mèo cưng của cặp vợ chồng, do Choi Hee Jin thủ vai.

Ở Trái Đất, Young Ae - người vẫn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của bạn - đột ngột rời khỏi nhà sau nhiều đêm thao thức, hé lộ một bước ngoặt mới cho những tập tiếp theo.